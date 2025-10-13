Hai dimenticato la password? Clicca qui
Mantova: monitoraggio presenza lupi, la Provincia avvia il censimento
a soli € 3,00
Mantova: monitoraggio presenza lupi, la Provincia avvia il censimento

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto europeo "Life NatConnect2030".

(Prima Pagina News)
Lunedì 13 Ottobre 2025
Mantova - 13 ott 2025 (Prima Pagina News)

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto europeo "Life NatConnect2030".

Affidata dalla Provincia l'attività di monitoraggio, censimento scientifico e rendicontazione della popolazione di lupi (Canis Lupus) presenti sul territorio virgiliano.

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto europeo "LIFE NatConnect2030": in sostanza si tratta di un progetto strategico per la natura, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità.

Tutto è partito nel marzo del 2024 con il kick off meeting che si è tenuto nella sede di Regione Lombardia a Milano: in quell'occasione la Provincia di Mantova, ha aderito al progetto, manifestando l'intenzione di procedere con azioni di monitoraggio sistematico degli esemplari della specie Lupo presenti o transitanti sul territorio di competenza.

In questi giorni per procedere con l'attività è stato affidato il servizio di monitoraggio, censimento scientifico e rendicontazione della popolazione di Canis Lupus a un esperto locale in materia.

A conclusione della rilevazione, sarà possibile avere un quadro più dettagliato circa l'entità e la presenza di tale specie sul territorio Mantovano, ad oggi tema molto sentito da parte della popolazione.


Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.