Mantova: monitoraggio presenza lupi, la Provincia avvia il censimento

Affidata dalla Provincia l'attività di monitoraggio, censimento scientifico e rendicontazione della popolazione di lupi (Canis Lupus) presenti sul territorio virgiliano.

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto europeo "LIFE NatConnect2030": in sostanza si tratta di un progetto strategico per la natura, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità.

Tutto è partito nel marzo del 2024 con il kick off meeting che si è tenuto nella sede di Regione Lombardia a Milano: in quell'occasione la Provincia di Mantova, ha aderito al progetto, manifestando l'intenzione di procedere con azioni di monitoraggio sistematico degli esemplari della specie Lupo presenti o transitanti sul territorio di competenza.

In questi giorni per procedere con l'attività è stato affidato il servizio di monitoraggio, censimento scientifico e rendicontazione della popolazione di Canis Lupus a un esperto locale in materia.

A conclusione della rilevazione, sarà possibile avere un quadro più dettagliato circa l'entità e la presenza di tale specie sul territorio Mantovano, ad oggi tema molto sentito da parte della popolazione.