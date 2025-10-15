Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:41
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Abruzzo, parchi, Imprudente: interventi per 8,5 milioni per armonizzare convivenza uomo-fauna
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Abruzzo, parchi, Imprudente: interventi per 8,5 milioni per armonizzare convivenza uomo-fauna

Approvati progetti per riduzione incidenti con fauna selvatica, migliore gestione rifiuti e rinaturalizzazione con specie autoctone.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 15 Ottobre 2025
L'Aquila - 15 ott 2025 (Prima Pagina News)

Approvati progetti per riduzione incidenti con fauna selvatica, migliore gestione rifiuti e rinaturalizzazione con specie autoctone.

“Finanziati cinque progetti per ognuno dei parchi ricadenti in territorio abruzzese, per un totale di 8,550 milioni di euro, con l’obiettivo di realizzare interventi per ridurre il rischio di incidenti con la fauna selvatica, tramite attraversamenti appositi, recinzioni, dissuasori e messa in sicurezza di invasi, migliorare la gestione dei rifiuti organici nei centri urbani, e promuovere la rinaturalizzazione e l’insediamento di specie autoctone” – è quanto annuncia il vicepresidente della giunta regionale dell’Abruzzo con delega ai Parchi e all’Ambiente Emanuele Imprudente a seguito dell’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito del programma FESR 2021-27, sull’intervento “Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali, potenziamento delle connessioni ecologiche”.

“In un territorio come l’Abruzzo, tutelato per oltre il 35% della superficie totale, grazie ai fondi europei abbiamo messo a disposizione dei Parchi risorse e strumenti concreti per proteggere e valorizzare il nostro patrimonio naturale, in primis l’orso bruno marsicano, ed armonizzare il rapporto tra uomo e natura” - spiega il vicepresidente Imprudente.

Nello specifico i 5 progetti finanziati sono:

-    Parco nazionale della Maiella per 1.787.000,00 euro, finalizzato al posizionamento di recinzioni fisse in prossimità di viadotti, sottopassi e sovrappassi al fine di indurre la fauna a superare la rete viaria evitando l’ingresso sulla carreggiata, con adozione di sistemi denominati AVC-PS e “Virtual fence”, ovvero installazione di sistemi elettronici di avviso dei guidatori, di dissuasione acustica e di recinzione virtuale per allontanare l’animale ed evitare la collisione;

-    Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per 2.000.000,00 euro, finalizzato alla realizzazione di barriere in metallo che impediscano all’orso marsicano di accedere alla SS 17, che, nel tratto compreso fra Castel di Sangro e Roccaraso, attraversa il più importante corridoio ecologico fra il PNALM e il Parco della Maiella, teatro nel corso degli ultimi 3 anni della morte di due esemplari di orso, tra cui una femmina in età riproduttiva;

-    Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per 1.766.223,80 euro, attraverso azioni finalizzate alla riduzione di incidenti con la fauna selvatica, cura degli animali feriti, eliminazione detrattori ambientali, messa in sicurezza di pozzi, cisterne e canali, gestione rifiuti organici e potenziamento e monitoraggio connessioni ecologiche;

-    Parco Naturale Regionale Sirente-Velino per 1.382.648,86 euro, finalizzati alla rinaturalizzazione di due ex cave nei piani di Pezza, alla messa in sicurezza di invasi e vasche artificiali, alla realizzazione di recinzioni elettrificate e dissuasori ed al recupero e bonifica di detrattori ambientali;

-    Area Marina Protetta Torre del Cerrano per 1.614.127,34 euro, per la rinaturalizzazione dell’habitat di Duna e Pineta con specie autoctone, l’installazione di staccionate, pali, funi e cartellonistica di divieto e informativa, la dislocazione della pista ciclopedonale all’esterno e ai margini del SIC, la realizzazione di una linea antincendio per la Pineta con sistema di monitoraggio e rilevazione precoce, un sistema innovativo per la gestione dei rifiuti compostabili con riduzione dei volumi di rifiuto e dei passaggi di mezzi per la raccolta.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Abruzzo
Emanuele Imprudente
parchi
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.