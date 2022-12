Marche, Sangiuliano: Al lavoro per rafforzarne l’offerta culturale internazionale

“Siamo al lavoro, insieme al Presidente della Regione e al Sindaco di Ascoli Piceno, per rafforzare le Marche, territorio ricco di storia e bellezza, nell’offerta culturale internazionale. Abbiamo idee e progetti per questo immenso patrimonio.Il PNRR porterà oltre 4 miliardi di euro per la cultura, di cui 100 milioni per le sole Marche: risorse che spenderemo per la sicurezza, la digitalizzazione e l’accessibilità del patrimonio culturale e per la valorizzazione dei borghi.Ci adopereremo inoltre per reperire le risorse necessarie per il recupero di Villa Buonaccorsi, luogo straordinario che merita di tornare a vivere con una funzione multiforme, convegnistica e museale”. Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi in visita alla Pinacoteca Civica del Comune di Ascoli Piceno e a Villa Buonaccorsi, a Porto Potenza Picena (MC).“Le Marche sono una terra meravigliosa - ha proseguito il Ministro - con città protagoniste del Medioevo e del Rinascimento. Noi dobbiamo preservare questo patrimonio culturale e al contempo farne un volano economico che possa far crescere il PIL e dare opportunità di lavoro.In termini di turismo culturale, alcune città sono già al massimo della capienza. Noi dobbiamo far conoscere al mondo un’altra Italia che non è meno importante e rilevante”.