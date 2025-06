Marisa Fagà ai vertici di Ande, in difesa dei diritti delle donne

“Siamo una associazione politica apartitica unica in Europa, fondata nel 1946 a Roma da Carla Orlando Garabelli, che aveva conosciuto da vicino, negli Stati Uniti, la “League of Women Voters”. Oggi le associazioni aderenti, sparse in tutta Italia da Trieste a Marsala, continuano l’impegno di sempre, a favore della partecipazione al voto, favoriscono il dialogo con le forze politiche e si dedicano alla riflessione ed alla formazione sui temi grandi e piccoli legati alla qualità della vita ed alla giustizia sociale per una valorizzazione della persona in un contesto di civile convivenza. Particolare attenzione è dedicata alla discussione sulla parità di genere in una realtà in rapidissima, sostanziale trasformazione”.

Marisa Fagà non ha mai perso il carisma della donna guerriera, e oggi all’età di 82 anni torna protagonista assoluta del dibattito politico nazionale da Presidente dell’Associazione ANDE, Associazione Nazionale Donne Elettrici, e che da sempre difende i diritti delle donne.

È stato anche eletto il nuovo Direttivo così composto: Pina Amarelli, Vice-Presidente Vicaria; Fausta Luscia, Vice-Presidente; Patrizia Ferro, Segretaria; Nadia Longo, Tesoriera.

“Discutiamo in pubbliche assemblee delle tematiche fondamentali che coinvolgono la polis- sottolinea Marisa Fagà- ragionandone insieme ad esponenti di partiti e di studiosi dei processi socio-politici di ogni orientamento, con l’obbiettivo di formare opinione, di fare brainstorming della borghesia. Ci serviamo dei media ed in particolare del mezzo televisivo (in alcune regioni abbiamo rubriche fisse Ande), che è oggi uno dei mezzi più efficaci per orientare il pensiero, tra i più capaci di dare visibilità”.

Ma non solo questo. “Partecipiamo – aggiunge la neo presidente- a progetti comunitari, con finalità riconducibili alla necessità di formazione di cultura politica, convinte come siamo che far politica non sia un mestiere, bensì un servizio, che non sia improvvisazione, approssimazione, o carriera, bensì studio, elaborazione, confronto, preparazione”.

L’Associazione ANDE, in campo da 79 anni, fondata da Carlotta Orlando nel 1946 con l’intendimento di offrire uno spazio fisico ed ideale di formazione e partecipazione, rivendicando una convinta autonomia dai partiti è una realtà profondamente politica. Nel triennio scorso ha continuato a combattere l’indifferenza e l’assenteismo nell’elettorato per assicurare alle donne italiane ordine democratico e progresso sociale nelle libertà individuali.

“In questa stagione in cui la politica è caratterizzata da linguaggi violenti -e qui Marisa Fagà rispolvera il carisma della sua storia politica e di donna di governo- è cambiata la natura del confronto, in quanto, spesso, essa non è in ascolto della società e i partiti sono sintonizzati su una frequenza più burocratica. Pertanto l’Ande è impegnata a promuovere l’attività delle cittadine italiane che desiderano acquisire maggiore coscienza politica e a difendere la tutela delle libertà democratiche, premessa di ogni processo civile”.

Ma noi- sottolinea Marisa Fagà- siamo soprattutto un’associazione europeista, importante è il nostro ruolo a difesa dei valori istitutivi dell’Unione Europea; molto significativi sono i convegni realizzati recentemente, a Napoli (L’Europa siamo noi), Milano (Europa: quali prospettive?) e Bologna (Europa ed Occidente nel nuovo ordine mondiale), per individuare percorsi che possano rendere l’Europa di oggi più coraggiosa, realizzando un piano di azione volto ad affrontare questa fase difficile e delicata di transizione”.

È stato eletto anche il nuovo Consiglio composto da 25 Consigliere rappresentative delle numerose associazioni territoriali presenti in tutto il Paese (da Marsala a Trieste) nelle persone di: Ombretta Natali – Abruzzo; Carolina Depaoli – Agrigento; Carmela Moretti – Bari; Luigina Meneghetti – Bassano; Stefania Alfieri – Bologna; Fausta Luscia – Brescia; Carmelina Luigina Audino – Catanzaro; Rosanna Labonia – Cosenza; Anna Dongarrà –Enna; Milena Romagnoli – Genova; Nadia Longo – Lecce; Cristina Caiulo – Lecce; Simona Maddalena Manca –Lecce; Clara Ruggieri – Marsala; Pinarosa Cerasuolo – Milano; Giuseppina Amarelli Mengano – Napoli; Clarissa Campodonico – Napoli; Agnese Battistuzzi – Padova; Marianna Amato – Palermo; Paola Catania – Palermo; Maria Anna Fanelli – Potenza; Francesca Piazza – Roma; Marialuisa Lagani – Soverato; Marina Cioli – Trieste; Martin Roberta – Verona.

Sono state, altresì, nominate le Consigliere d’Onore nelle persone di: Etta Carignani, Adele Campagna Sorrentino, Pina Grasso, Maria Luisa Capasa, Marina Lilli Venturini e Benedetta Castelli.

La Presidente Fagà, ringraziando l’Assemblea per la stima e la fiducia riconfermatele, ha quindi auspicato di “promuovere nuovi futuri incontri per seminare il domani, con l’obiettivo di accendere un sogno collettivo che dia sicurezza e speranza in questa fase storica in cui è urgente riprendere un negoziato globale in un mondo multipolare”.