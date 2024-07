Media: Open Ai lavora su "Strawberry", l'Intelligenza Artificiale in grado di ragionare come un uomo

Dopo le indiscrezioni relative a entrate e uscite dal CdA e sulle strategie in ambito commerciale, Open Ai torna a far parlare di sé per la tecnologia: stando al sito della Reuters, che ha letto alcuni documenti, l'azienda di Sam Altman sarebbe al lavoro su un nuovo e rivoluzionario modello di Intelligenza Artificiale, il cui nome in codice, secondo l'agenzia, sarebbe "Strawberry".

Si tratterebbe di un avanzamento che porterebbe la startup ad approcciare il concetto di Intelligenza Artificiale Generale (Agi).

Tra gli obiettivi del progetto ci sarebbe quello di permettere ai modelli di controllare internet in modo autonomo, per "pianificare in anticipo" attività più difficili ed eseguire ragionamenti uguali, o addirittura superiori, a quelli dell'uomo, anche per quanto riguarda la matematica e la scienza.

"Vogliamo che i nostri modelli di Intelligenza artificiale vedano e comprendano il mondo come noi", avrebbe dichiarato alla Reuters un portavoce anonimo. Per raggiungere l'obiettivo, "Strawberry" condurrà un'analisi approfondita "post-addestramento" dei modelli di Intelligenza Artificiale di OpenAi per elaborare risposte che siano più simili a quelle degli esseri umani.

"Le aree di progresso più importanti nell'IA riguarderanno le capacità di ragionamento dei modelli", aveva detto Altman a gennaio. Al momento, la società mantiene il massimo riserbo su "Strawberry", che è ancora in fase di sviluppo. Quello che è noto è che dovrebbe rappresentare il proseguimento naturale di Q Star, nome con cui la startup era precedentemente conosciuta, anche questa associata allo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale Generale.

Q Star era stata annunciata nel novembre dello scorso anno, ed è stata presentata come una svolta tecnica per l'Intelligenza Artificiale, che apre la via verso i prossimi modelli di Intelligenza Artificiale.