Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:26
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Meta: arriva in Europa "Vibes", l'IA che crea e condivide video
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Meta: arriva in Europa "Vibes", l'IA che crea e condivide video

Lanciata la sfida a Sora2 di Open AI.

(Prima Pagina News)
Venerdì 07 Novembre 2025
Roma - 07 nov 2025 (Prima Pagina News)

Lanciata la sfida a Sora2 di Open AI.

Meta lancia un aggiornamento alla sua MetaAi, già disponibile in tutto il mondo: sta per arrivare in Europa, anche in Italia, la nuova versione che include Vibes, un mini social che permette di vedere video creati con l'Intelligenza Artificiale.

Con questo, la società di Mark Zuckerberg lancia una sfida a OpenAI, che da qualche settimana ha rilasciato negli Usa e in Canada il modello Sora2, che ha lo stesso obiettivo di porsi come social per i video creati con l'IA generativa.

Attualmente, l'aggiornamento di MetaAi è in fase di "rollout", vale a dire di distribuzione, Italia inclusa.

"Le persone in tutta Europa avranno all'interno dell'app Meta AI la possibilità di accedere a Vibes, un nuovo feed dedicato alla creazione e alla condivisione di video brevi generati dall'intelligenza artificiale. Sarà possibile esplorare un feed personalizzato con video e contenuti IA generati da creator e dalle community, che si adatterà progressivamente ai tuoi interessi. Al centro dell'esperienza c'è la creazione multimediale", riferisce la società statunitense, in una nota.

I video creati con l'IA potranno essere condivisi soltanto su Vibes o sulle storie di Instagram e Facebook, nonché nei reels. Per cercare di ridurre l'impatto di eventuali deepfake, l'app farà vedere il prompt (le istruzioni testuali che hanno generato il video, ndr) sotto ogni clip.

Stando a Meta, dal suo lancio negli Usa "Vibes ha ispirato la creazione di oltre 20 miliardi di immagini con gli strumenti basati sull'IA, e la generazione di contenuti multimediali è aumentata di oltre dieci volte".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Meta
MetaAi
PPN
Prima Pagina News
Vibes
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it