Meta: arriva in Europa "Vibes", l'IA che crea e condivide video

Meta lancia un aggiornamento alla sua MetaAi, già disponibile in tutto il mondo: sta per arrivare in Europa, anche in Italia, la nuova versione che include Vibes, un mini social che permette di vedere video creati con l'Intelligenza Artificiale.

Con questo, la società di Mark Zuckerberg lancia una sfida a OpenAI, che da qualche settimana ha rilasciato negli Usa e in Canada il modello Sora2, che ha lo stesso obiettivo di porsi come social per i video creati con l'IA generativa.

Attualmente, l'aggiornamento di MetaAi è in fase di "rollout", vale a dire di distribuzione, Italia inclusa.

"Le persone in tutta Europa avranno all'interno dell'app Meta AI la possibilità di accedere a Vibes, un nuovo feed dedicato alla creazione e alla condivisione di video brevi generati dall'intelligenza artificiale. Sarà possibile esplorare un feed personalizzato con video e contenuti IA generati da creator e dalle community, che si adatterà progressivamente ai tuoi interessi. Al centro dell'esperienza c'è la creazione multimediale", riferisce la società statunitense, in una nota.

I video creati con l'IA potranno essere condivisi soltanto su Vibes o sulle storie di Instagram e Facebook, nonché nei reels. Per cercare di ridurre l'impatto di eventuali deepfake, l'app farà vedere il prompt (le istruzioni testuali che hanno generato il video, ndr) sotto ogni clip.

Stando a Meta, dal suo lancio negli Usa "Vibes ha ispirato la creazione di oltre 20 miliardi di immagini con gli strumenti basati sull'IA, e la generazione di contenuti multimediali è aumentata di oltre dieci volte".