Meteo: ancora sole sull'Italia, temperature in rialzo

Ancora sole sull'Italia (a parte qualche instabilità sulle Alpi occidentali, sugli Appennini, in Campania e Basilicata nel pomeriggio) e temperature in rialzo. E' quel che prevede il Centro Meteo Italiano per la giornata di domani.

Al Nord si prevedono al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio lieve instabilità sui rilievi alpini occidentali, addensamenti sparsi altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Per il Centro si prevedono al mattino cieli sereni. Al pomeriggio qualche addensamento sui rilievi appenninici, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni.

Al Sud e sulle Isole, invece, si prevede al mattino tempo stabile con cieli sereni. Al pomeriggio locale instabilità tra Campania e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

A livello nazionale, le temperature minime e massime saranno stabili o in rialzo.

Per il Lazio si prevedono condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite.

A Roma, infine, è previsto tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +21°C e +36°C.