Meteo: l'Italia ancora nella morsa del maltempo, piogge da Nord a Sud

Il ciclone autunnale che sta interessando l'Italia persisterà anche nella giornata di domani.

Secondo quanto emerge dai dati del Centro Meteo Italiano, al Nord si prevede al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più intensi al Nord-Est. Al pomeriggio poche variazioni con acquazzoni e temporali sparsi, neve sulle Alpi occidentali oltre i 2000-2200. In serata e in nottata ancora maltempo soprattutto sul Triveneto, con neve sulle montagne oltre i 2000 metri.

Per il Centro si prevede al mattino tempo instabile con piogge sparse e locali temporali, fenomeni più sporadici sulla Toscana. Al pomeriggio ancora instabilità con acquazzoni specie sul versante adriatico. In serata tempo verso un miglioramento ma ancora residui fenomeni sulle coste adriatiche.

A Roma sono previste condizioni di tempo instabile al mattino con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. Migliora nel pomeriggio con nuvolosità alternata a schiarite. Tempo stabile in serata e nottata con maggiori schiarite. Temperature comprese tra +18°C e +27°C.

Per il Lazio si prevedono al mattino condizioni di tempo instabile su tutta la regione con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni diffusi. Migliora nel pomeriggio sui settori centro-settentrionali, ancora fenomeni altrove. In serata e nottata tornano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole, infine, si prevede al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su settori tirrenici e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge in arrivo anche sulle regioni ioniche. In serata e in nottata tempo in miglioramento con anche delle schiarite, salvo dei fenomeni residui.

Temperature minime e massime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna e stazionarie o in lieve aumento al Sud e sulla Sicilia.