Meteo: piogge deboli e locali nevicate al Nord, sereno e asciutto al Sud

Molte nuvole, qualche pioviggine e locali nevicate al Nord, nuvolosità al Centro e sereno al Sud. E' un'Italia divisa dalle condizioni metereologiche, quella che si prospetta per domani, secondo quanto prevede il Centro Meteo Italiano.

Nello specifico, al Nord si prevedono molte nuvole al mattino con pioviggini sparse e locali nevicate sui rilievi di nord-ovest dai 1100-1400 metri. Al pomeriggio ancora precipitazioni tra Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna; neve dai 1200-1500 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con deboli precipitazioni sparse e neve sui rilievi dai 1200-1600 metri.

Per quanto riguarda il Centro, si prevedono al mattino nuvolosità medio-alta su tutti i settori; isolate piogge sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con deboli piogge tra Toscana e Umbria. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulla Toscana, con cieli coperti ovunque.

Per Roma si prevede nuvolosità in transito alternata a schiarite nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata ma con addensamenti via via più compatti. Temperature comprese tra +7°C e +15°C.

Per quanto riguarda il Lazio, invece, sono previste condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata addensamenti più consistenti ma ancora tempo stabile su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole, infine, sono previsti ampi spazi di sereno al mattino,, con velature in transito sulla Sardegna. Al pomeriggio è prevista nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari, sereno o poco nuvoloso sulle isole maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti ovunque.

Temperature minime stazionarie o in aumento su tutta la penisola; massime stabili o in lieve diminuzione da nord a sud.