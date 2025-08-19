Milazzo (Me): grande successo per "Contaminazioni Spettacolari", il più grande evento di magia del Sud Italia

Un grande successo per i campioni del mondo di magia arrivati in Sicilia per la terza edizione di "Contaminazioni Spettacolari, international magic & circus festival", il più importante festival di arte magica e circense del sud Italia.

Ad ospitare la kermesse, il 17 agosto 2025, è stata ancora una volta l'incantevole località di Milazzo con uno show unico in produzione esclusiva, e sotto la direzione artistica di Francesco Merrina, con il patrocinio della Regione Siciliana - Assessorato al Turismo, del Comune di Milazzo, del Club Magico Italiano, della Federazione Italiana dello spettacolo popolare, del Club Nazionale Amici del circo e del Gruppo Lidia Togni.

Uno spettacolo che ha incantato la platea gremita con effetti avvolti dal mistero e dal fascino senza tempo delle illusioni.

Ben 7 grandi artisti campioni internazionali sono saliti sul palco per regalare al pubblico una notte indimenticabile: Lea Kyle, la piu' famosa trasformista del mondo, finalista di American got talent e vincitrice del Campionato del mondo 2025, Florian Sainvet, tra i protagonisti del Cirque du Soleil, campione del mondo di manipolazione con il suo numero Human Robot, Alexis Levillon campione del mondo di diablo, la specialita' della giocoleria moderna che tanto piace ai giovani, Andrea Fratellini & Zio Tore, vincitore di Italia's got talent 2020 con le esilaranti gag, Lupis, campione italiano di magia, Vito Lasala con le sue grandi illusioni, e per finire Maxim, illusionista di grande talento che ha solcato palchi in giro per il mondo.

In occasione della kermesse è stato consegnato l'ambito "Cilindro Award", in memoria dell'artista milazzese Nino Caragliano detto Cilindro, a Marcello Marchetti, personaggio noto nel mondo del circo europeo e condiviso con due illuminati sacerdoti siciliani Don Ugo Di Marzo di Palermo e Padre Alfonso Cammarata di Caltanissetta per opere di solidarietà.

Un grande cast internazionale per 100 minuti di vero grande spettacolo che ha riscosso grande successo di pubblico e critica negli anni scorsi ed e' stato inserito nella programmazione estiva del teatro al castello, fortemente voluta dal sindaco di Milazzo dr. Giuseppe Midili, che testimonia l'interesse sempre più ampio di grandi e piccoli verso il mondo magico.