Michel: "Il futuro dell'Ucraina è nell'Ue"

"L'Ucraina è l'Europa e l'Europa è l'Ucraina.Non siamo intimiditi dal Cremlino. Il futuro dell'Ucraina è nell'Ue". E' quanto ha dichiarato il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, in conferenza stampa congiunta con il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky e la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen."Ci sia la volontà politica che la Russia paghi", ha detto la Presidente della Commissione Europea. "Anche oggi c'è stato un allarme aereo e siamo dovuti andare nel rifugio. Questa è la realtà di tutti i giorni".Secondo Zelensky "la Russia vuole prendersi l'Est. Non possiamo rilassarci.La nostra resistenza dipende dalle armi e da motivazione".