Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 18:06
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Milano, Città Metropolitana: altri 23 mln per manuntenzione edifici scolastici
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Milano, Città Metropolitana: altri 23 mln per manuntenzione edifici scolastici

11.870.000 euro saranno destinati agli Istituti "Agnesi" e "Virgilio" di Milano.

(Prima Pagina News)
Venerdì 29 Agosto 2025
Milano - 29 ago 2025 (Prima Pagina News)

11.870.000 euro saranno destinati agli Istituti "Agnesi" e "Virgilio" di Milano.

La Città metropolitana di Milano, con una recente variazione di bilancio ha stanziato ulteriori significative risorse per la manutenzione e la riqualificazione degli edifici che ospitano le scuole superiori di propria competenza.

Nello specifico, le risorse saranno così distribuite:

Istituti "Agnesi" e "Virgilio" di Milano 11.870.000 euro, di cui 3.870.000 euro corrisposti dal Comune di Milano, con interventi realizzati tramite convenzione tra la Città metropolitana (attuatore degli interventi) e il Comune di Milano;
IIS "Machiavelli" di Pioltello 2.000.000 euro, con convenzione con il Comune di Pioltello, attuatore dell’intervento.

Per altri edifici scolastici di competenza della Città metropolitana sono stati destinati altri 9.891.754,02 euro, nel dettaglio:

IPSEOA “Vespucci”, rifacimento coperture – 1.990.000 euro; 
Liceo scientifico “Bottoni”, ripristino danni da nubifragio – 2.620.000 euro;
IIS “Torno”, rinforzo strutturale palestre e sostituzione dei serramenti del corpo aule – 513.240,29 euro;
IIS “Marelli-Dudovich” (via Oderzo), manutenzione straordinaria coperture – 2.000.000 euro;
IIS "Bertarelli–Pacinotti", succursale via G. Romano (Milano) per il rifacimento di controsoffitti e ricorsa copertura – 1.000.000 euro;
Istituti “Ettore Conti” e “Vittorio Veneto” (Milano), adeguamento sismico e messa in sicurezza controsoffitti – 1.568.513,73 euro;
Liceo “Parini”: integrazione sistemazione facciate – 200.000 euro.

Il consiglio metropolitano ha inoltre approvato all’unanimità un ordine del giorno finalizzato al monitoraggio delle modalità e dei tempi di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della scuola media Tiepolo, di proprietà del Comune di Milano. Nei mesi scorsi la Città metropolitana di Milano, cui spetta la manutenzione straordinaria, ha garantito l’esecuzione dei lavori di ripristino delle aule che da settembre dovrebbero essere nuovamente utili, inoltre nelle variazioni di bilancio del Comune e di Palazzo Isimbardi sono state stanziate ulteriori risorse necessarie per un intervento di riqualificazione complessiva delle coperture della scuola.

Così commenta il consigliere delegato all’edilizia scolastica Roberto Maviglia: ”Queste ulteriori risorse stanziate testimoniano il nostro lavoro per rendere le scuole migliori e sempre più sicure nonostante le difficoltà. Sono fiducioso inoltre che a settembre anche al Tiepolo l'anno scolastico inizierà regolarmente in un ambiente riqualificato e sicuro, in queste settimane abbiamo lavorato per dare le necessarie risposte a studenti, professori e tutto il personale della scuola; la collaborazione con il Comune di Milano è stata positiva e nei prossimi mesi i nostri due Enti sottoscriveranno uno specifico accordo in materia di interventi di manutenzione del patrimonio di edilizia scolastica”.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

manutenzione
Milano
PPN
Prima Pagina News
scuole
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.