Mine antiuomo: Prosegue il programma dell'UK a favore della Cambogia

Il direttore dell'FCDO per il Sud-Est asiatico e il Pacifico, Charles Hay MVO (Member of the Royal Victorian Order), è stato in visita in Cambogia questa settimana per constatare i buoni risultati del Global Mine Action Programme (GMAP) dell'UK a favore del popolo cambogiano. Durante una visita sul campo alle operazioni dell'HALO Trust a Kulen Mountain, nella provincia di Siem Reap, il 12 maggio 2025, Hay ha assistito in prima persona alle operazioni di sminamento e ha incontrato le persone del posto che, grazie agli aiuti britannici e alla loro azione contro le mine possono condurre un'esistenza più sicura trasformando campi un tempo letali in terreni agricoli produttivi dove i bambini possono giocare in sicurezza. L'obiettivo è fare della Cambogia una zona libera dalle mine entro il 2030. Ad oggi sono stati bonificati dalle mine oltre 151 milioni di metri quadrati di terreno. Iniziato nel 2014, il Programma Global Mine Action dell'UK ha inoltre fornito informazioni sui rischi a più di 480mila persone che vivono in comunità afflitte dalla piaga delle mine. A partire dal 1993, l'UK ha investito circa 60 milioni di sterline nelle attività di sminamento in Cambogia, contribuendo alla neutralizzazione di oltre 65mila mine antiuomo di cui hanno beneficiato di oltre 600mila cittadini. Nell'ambito dell'attuale programma GMAP, le operazioni proseguiranno con un finanziamento di 2,9 milioni di dollari nel 2025/2026. La visita ha compreso incontri strategici con il Ministro Senior Ly Thuch, Vicepresidente della “Cambodia Mine Action Authority”, e il Tenente Uch Vantha, Vice Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Reale Cambogiano, per migliorare il coordinamento sulle priorità di sminamento nell'ambito dell'attuale quadro GMAP. Queste discussioni si sono concentrate sul rafforzamento delle partnership tra HALO Trust e le autorità cambogiane per massimizzare l'impatto degli sforzi in corso. Il Regno Unito è anche un efficace promotore di meccanismi finanziari innovativi che apportano finanziamenti aggiuntivi al settore dello sminamento e trasformano i terreni post-conflitto in terreni agricoli produttivi. Dal 2023, il Regno Unito sostiene il Mine Action Development Impact Bond da 1,8 milioni di dollari (1,395 milioni di sterline) "Minefields to Rice Fields", guidato da APOPO e dai suoi partner. Il progetto ha bonificato con successo oltre 7,6 milioni di metri quadrati di terreno nella provincia di Preah Vihear, rimuovendo 445 mine antiuomo e 184 residuati bellici esplosivi, a beneficio di 2610 persone. Il progetto "Dai campi minati alle risaie" rappresenta un esempio lampante di come lo sminamento strategico e l'agricoltura sostenibile possano collaborare per creare un impatto economico e sociale duraturo nelle regioni post-conflitto. FCDO e APOPO sono attualmente alla ricerca di ulteriori investitori per sostenere il progetto oltre il 2026. Essendo uno dei firmatari fondatori del Trattato sulla messa al bando delle mine antiuomo del 1997, l'UK continua a svolgere il ruolo guida verso un'economia libera dalle mine entro il 2030.