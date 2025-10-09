Hai dimenticato la password? Clicca qui
MO: Trump, Israele e Hamas accettano piano di pace. "Benedetti i costruttori di pace"
a soli € 3,00
Il Tycoon raggiante per l'accordo che pone fine al conflitto che si trascina da 2 anni. Tel Aviv ritirerà le sue truppe entro una linea concordata, i palestinesi rilasceranno presto gli ostaggi. Tonnellate di generi alimentari entreranno a Gaza. E ringrazia i mediatori: Qatar, Egitto e Turchia

di Renato Narciso
Giovedì 09 Ottobre 2025
Washington DC (USA) - 09 ott 2025 (Prima Pagina News)

Donald Trump ha pubblicato, ieri 8 ottobre su Truth Social, che Israele e Hamas hanno concordato la "prima fase" del piano di pace che porrà termine alla guerra a Gaza.

 Sia Israeliani che Palestinesi hanno ammesso che è stato raggiunto un accordo.

"Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace. Ciò significa che TUTTI gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte, duratura e duratura" - ha scritto Trump.

"Tutte le parti saranno trattate equamente! Questo è un GRANDE giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. BENEDETTI I COSTRUTTORI DI PACE!"


Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.