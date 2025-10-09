MO: Trump, Israele e Hamas accettano piano di pace. "Benedetti i costruttori di pace"

Donald Trump ha pubblicato, ieri 8 ottobre su Truth Social, che Israele e Hamas hanno concordato la "prima fase" del piano di pace che porrà termine alla guerra a Gaza.

Sia Israeliani che Palestinesi hanno ammesso che è stato raggiunto un accordo.

"Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace. Ciò significa che TUTTI gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte, duratura e duratura" - ha scritto Trump.

"Tutte le parti saranno trattate equamente! Questo è un GRANDE giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. BENEDETTI I COSTRUTTORI DI PACE!"