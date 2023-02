Moda: addio a Paco Rabanne, primo stilista a usare la musica nelle sfilate

Lutto nel mondo della moda: è deceduto a Portsall, in Francia, lo stilista spagnolo Paco Rabanne.88 anni, Rabanne iniziò a lavorare nel mondo della moda negli anni '60, realizzando gioielli per Givenchy, Christian Dior e Balenciaga, per poi dare vita, nel 1966, alla sua casa di moda.Primo stilista ad usare la musica per le sue sfilate, per realizzare i propri modelli utilizzava materiali poco ortodossi, come plastica, carta e metallo, tanto che Coco Chanel lo definì "il metallurgico della moda".Fu molto attivo anche in campo cinematografico, realizzando, tra gli altri, i costumi di scena per Barbarellla.