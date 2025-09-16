Moda, Milano: Anton Giulio Grande dedica la sua nuova collezione Spring/Summer 2026 a Frida Kahlo

Frida è il titolo della nuova collezione Spring/Summer 2026 che Anton Giulio Grande presenta giovedì 25 settembre 2025 a Milano nello spazio di Lineapelle, a Piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa, durante la Milano Fashion Week. Le sue creazioni sono dedicate alla celebre artista messicana Frida Kahlo, una delle figure più affascinanti del Novecento, celebre per aver trovato nella pittura un’ancora di salvezza, esternando nelle sue opere il proprio vissuto carico di sofferenze ma valorizzato da un’anima anticonformista, forte e ribelle.

Ventidue le creazioni che sfileranno in passerella con un tripudio di pellami lavorati con le tecniche dell’alta moda con top asimmetrici di camoscio, cavallino, nappe, iper ricamati. Tra i capi cult per la prossima stagione proposti da Grande ci sono le gonne lunghe in stile gipsy con frange di pelle e di cristalli, rouches di organza, balze di pizzo, e anche un particolare giubbotto di pelle con l’immagine della Kahlo.

I giacchini di pelle sono ricamati con piume, strass, swarovski, inserti di pellame con lavorazioni geometriche e contrasti di colore e materiali. I corpini sono realizzati con forme geometriche bordate di piume in tinta con la pelle anche se li propone in cavallino, pelle e camoscio. I gilet smanicati e iper ricamati richiamano nei motivi la figura della Kahlo. La palette cromatica spazia dal nero, nuance cara allo stilista, fino ai bluette, celeste, verde acqua. I colori pastello si aprono in una ruota immensa di plissé con lavorazioni geometriche.

Le calzature maschili sono di Daniele Piscitelli, giovane brand interamente Made in Italy, nato da tre generazioni di tradizione artigiana.

Copricapi straordinari e unici, realizzati interamente a mano da Florilegio con fiori di carta intagliati e dipinti, impreziosiranno i look in passerella.

I fiori per la Kahlo non erano solo elementi decorativi, ma un mezzo per esplorare e rappresentare la bellezza, la vita e le emozioni, anche quelle più difficili come il dolore, al punto che affermava: “Dipingo i fiori per non farli morire”.

In merito alla sfilata milanese lo stilista dichiara: “Mi sono lasciato suggestionare da Frida Kahlo perché è stata una donna simbolo della libertà d’espressione. Frida ha anticipato dei concetti moderni, dei modi di essere di un’attualità sconcertante. Dei suoi difetti ne ha fatto un punto di forza, è divenuta un simbolo di libertà. La pittura per lei è stata un’ancora di salvezza nei giorni della malattia ed ha saputo esternare attraverso la sua arte le sue sofferenze. E’ una delle più grandi pittrici anticonformiste del XX secolo. La mia dedica appare soprattutto nelle gonne lunghe alla caviglia con delle linee proprie dell’epoca della Kahlo con ampiezze svasate, morbide, arricchite da tematiche folk, da balze, plissé, rouches colorate. La Kahlo utilizzava proprio le gonne ampie e lunghe per nascondere il suo incedere claudicante".

Anton Giulio Grande affermatosi nel mondo dell’alta moda internazionale dopo aver studiato presso l’Università Polimoda di Firenze e al Fashion Institute of Technology di New York. crea capi unici amati dalle star di tutto il mondo che amano la sua creatività e il suo talento capace di esaltare e valorizzare la vera essenza femminile. Lo stilista ricopre anche la carica di Presidente della Calabria Film Commission.

Subito dopo Milano per Anton Giulio Grande sarà la volta di Parigi. Sabato 4 ottobre 2025 presenterà la nuova collezione di prêt-à-couture. in occasione della Paris Fashion Week all’Hotel Plaza Athénée al numero 25 di Avenue Montaigne, storica via dell’haute couture mondiale.