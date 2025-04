Monaco: sport, business e solidarietà al Padel Best Village 2025

Il 26 e 27 aprile il Grimaldi Forum di Monaco diventa il fulcro internazionale del padel con la terza edizione del Padel Best Village, un evento che unisce sport, business e solidarietà sotto l’alto patrocinio dell’Ambasciata d’Italia nel Principato.

A inaugurare la manifestazione, due icone del calcio francese: Sébastien Frey e Vincent Candela, simboli di come il padel stia conquistando anche le leggende dello sport. Il programma ufficiale è stato spostato di 30 minuti per rispettare le esequie di Papa Francesco, con inizio sabato alle ore 10.30, quando verrà effettuato anche un minuto di silenzio. Saranno due giornate fitte di incontri, sfide agonistiche e iniziative di valore, con tanti protagonisti del mondo sportivo e dello spettacolo, tra i quali Vieri, Candela, Marcolin, Ghione, Dida e Ferrara.

Il Padel Best Village celebra il boom di questo sport con un format sempre più internazionale diviso per cinque macro-aree: VIP, donne, sponsor, inclusione e l’attesa Italy-France Padel Cup, culmine della Givova Five Padel Cup, che vedrà sfidarsi i migliori circoli dei due Paesi dopo una selezione nazionale.

Ma il padel è solo il punto di partenza: l’edizione 2025 amplia i propri orizzonti con nuove aree tematiche. Spicca quella dedicata all’arte, dove Enrico Dicò, il celebre “Fire Artist”, donerà un’opera esclusiva per un’asta benefica durante la cena di gala.

Non mancheranno momenti di business e confronto nel Padel Forum, tra incontri B2B, talk sull’innovazione e tavole rotonde con esperti, imprenditori e brand internazionali. Un’occasione per analizzare le tendenze di un mercato in crescita del 30% in Francia solo nell’ultimo anno.

“È un vero piacere essere qui a Monaco per la terza edizione della Givova Five Padel Cup e la seconda edizione di Padel Best Village al Grimaldi forum – le parole di Gianmarco Nardi Event Manager BSG S.r.l. - Padel Best Village è un grande account nel quale esperti del settore e non solo condivideranno il loro know-how e la loro esperienza. Saranno due giorni di sport e business, grazie ai quali daremo modo a tutti di godersi a pieno questa realtà. Monaco è per noi un luogo speciale che ci ha accolto da subito, e siamo orgogliosi di proseguire la nostra avventura qui nel Principato”.

La chiusura, il 27 aprile al Twiga, con le premiazioni e una serata charity a sostegno di Fight Aids Monaco, organizzazione promossa da S.A.S. la Principessa Stéphanie, che sigillerà un evento che va ben oltre lo sport: il Padel Best Village sarà dunque un’esperienza culturale, sociale e imprenditoriale che conferma Monaco come crocevia d’eccellenza nel panorama del padel mondiale.