Motori e tecnologia: Volkswagen e TraceTronic fondano neocx

Una joint venture per l’integrazione automatizzata del software.

La Volkswagen rafforza le proprie competenze nell’integrazione del software automobilistico. Al momento, le funzioni automobilistiche ad alte prestazioni possono essere raggiunte solo collegando in rete tanti singoli componenti software e hardware. Per la Volkswagen, integrare questi elementi e realizzare test sull’insieme che ne risulta è un passaggio fondamentale nello sviluppo.All’interno della strategia "Accelerate", la Marca si sta impegnando per porre al centro delle proprie competenze l’integrazione del software automobilistico e l’esperienza digitale dei Clienti.Per questo, la Volkswagen ha realizzato una joint venture con la TraceTronic, tra i principali fornitori mondiali di soluzioni per testare e integrare il software automobilistico. Ciascun partner detiene il 50% della joint venture, chiamata neocx, che creerà una cosiddetta Continuous Integration/Continuous Testing (CI/CT) Factory (fabbrica di continua integrazione e test continuo).Si tratta di una piattaforma che mette insieme potenti strumenti per i test automatizzati e l’integrazione di software automobilistico e di servizi in rete. In questo modo, la Volkswagen intende accelerare lo sviluppo di funzioni digitali come gli aggiornamenti over-the-air, che vengono inviati ai modelli 100% elettrici ID. ogni tre mesi.Prima di questo passaggio, in futuro gli aggiornamenti saranno integrati e provati dalla piattaforma di neocx. Ciò rende la nuova joint venture un protagonista fondamentale del processo di sviluppo.Il Membro del Consiglio di Amministrazione Responsabile per lo Sviluppo Tecnico Thomas Ulbrich dichiara: “Con 'Accelerate' ci siamo dati l’obiettivo di far evolvere l’auto in un prodotto basato sul software. L’integrazione sicura ed efficiente del software nelle nostre vetture è quindi un fattore competitivo fondamentale per la Volkswagen. La nostra nuova joint venture neocx è essenziale per rafforzare le nostre competenze in quest’area, affinché noi possiamo offrire ai nostri Clienti un’esperienza di utilizzo digitale di prima classe”.La CI/CT Factory neocx fornirà strumenti di test modulari per rispondere alla crescita esponenziale di software e dei volumi di dati nelle vetture completamente connesse. Renderà possibile incorporare singoli componenti software all’interno di sistemi integrati, come per esempio sistemi di assistenza alla guida fin da uno stadio iniziale di sviluppo così da poter mettere alla prova la loro compatibilità e le loro prestazioni. Le soluzioni avanzate della TraceTronic sono alla base di quest’approccio.Inoltre, i partner intendono ampliare in modo consistente gli scopi funzionali della piattaforma. Stanno impiegando nuove tecnologie e processi di test provenienti da campi che includono apprendimento automatico, analisi dei dati e test basati sugli scenari. L’ampio utilizzo della tecnologia cloud, inoltre, facilita la creazione e l’integrazione di ambienti di test virtuali altamente modulabili.La Volkswagen può già contare sulle sinergie interne al Gruppo per lo sviluppo dei software per le sue vetture completamente connesse. La Cariad, azienda software del Gruppo, sta sviluppando una piattaforma software standard per tutte le Marche.La neocx è un ulteriore elemento nella trasformazione della Volkswagen in un fornitore di mobilità basato sul software e ha l’obiettivo di integrare le funzionalità digitali sviluppate dalla Cariad nelle vetture Volkswagen, di testarle in processi altamente automatizzati e di accelerarne la distribuzione finale ai Clienti.La Volkswagen sta collaborando a stretto contatto con la Audi e la Porsche in queste attività. È previsto che la CI/CT Factory sarà utilizzata anche dalle altre Marche in futuro, così da armonizzare i test e l’integrazione all’interno del Gruppo Volkswagen.Le interfacce standard, inoltre, faciliteranno l’inserimento di partner nello sviluppo, di fornitori e di strumenti di terze parti. Il lavoro sulla CI/CT Factory inizierà subito. neocx impiegherà metodi agili e nei prossimi anni porterà il numero dei suoi dipendenti nell’ordine delle centinaia.Questa giovane azienda è quindi alla ricerca di esperti per la propria sede principale di Dresda e per quella secondaria di Wolfsburg.Un video di presentazione della joint venture neocx è disponibile sul sito di Volkswagen Newsroom.