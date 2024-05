Musica: ecco i nuovi cantanti che entreranno nel coro dell'Orchestra dei Serpenti

Sono stati scelti i 28 nuovi cantanti che entreranno a far parte del coro dell'Orchestra dei Serpenti, per la seconda edizione della "Notte dei Serpenti", il concertone a ingresso gratuito ideato dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura musicale abruzzese, in programma il prossimo 20 luglio allo Stadio del Mare di Pescara.

Alla call, lanciata dallo stesso Melozzi lo scorso dicembre, hanno risposto più di 300 persone, tra cantanti e musicisti, ognuno dei quali ha portato un canto tradizionale abruzzese, in particolare brani eseguiti durante la prima edizione dell'evento, svoltasi lo scorso anno, a cui hanno preso parte artisti del calibro di Mr. Rain, Gianluca Grignani, Giusy Ferreri e altri artisti del panorama musicale abruzzese, che si sono esibiti davanti a più di 10mila persone. Il concerto è diventato anche uno speciale televisivo, andato in onda il 31 agosto 2023 su Rai1, e un album live.

I cantanti selezionati per il coro dell'Orchestra dei Serpenti, dunque, sono Adalgisa Camerano (Città Sant’Angelo – Pescara), Aurara Tesone (Sulmona – L’Aquila), Chiara Trotta (Francavilla al Mare – Chieti), Cristina D'Alessandro (Sulmona – L’Aquila), Davide Iacobucci (Scafa – Pescara), Davide Settevendemie (Sulmona – L’Aquila), Denis Ballarini (Montesilvano – Pescara), Federica Buccella (Pescara), Federica Tollis (Sulmona – L’Aquila), Flavia La Pasta (Martinsicuro – Teramo), Francesca Calabria (Sulmona – L’Aquila), Giada Mancini (Civitella del Tronto – Teramo), Giulia D'Alessandro (Chieti), Manuela Limina (Pescara), Mariaceleste Di Paolantonio (Teramo), Mariaelisa Cardone (Penne – Pescara), Marinella Iezzi (Chieti), Marzia Ferrini (Sulmona – L’Aquila), Riccardo Sebastiani (L’Aquila), Sara D’Arielli (Ortona – Chieti), Silvia Di Censo (Sulmona – L’Aquila), Siria Di Giacomo (Roccacasale – L’Aquila), Sofia Bevilacqua (Chieti), Sonia Limina (Pescara), Stefania Limina (Pescara), Valentina Di Cesare (Sulmona – L’Aquila), Valentina Michilli (Teramo) e Walter Serraiocco (Scafa – Pescara).

"Questa selezione - ha detto il Maestro Melozzi - rappresenta tutte le province dell’Abruzzo e mira a coinvolgere il più possibile i giovani musicisti desiderosi di collaborare a questo progetto. Siamo entusiasti di aver incontrato questi artisti. La prima prova conoscitiva è stata affascinante, carica di energia, con tutti i partecipanti che già conoscevano le canzoni, un fatto entusiasmante per me: lo scorso anno erano note a pochissime persone. Grazie a La Notte dei Serpenti, oggi queste canzoni popolari abruzzesi sono conosciute e apprezzate da molti. L’evento televisivo, l’album live e i video circolati sui social hanno permesso ancor di più al pubblico di ascoltarle e impararle".

Per la seconda edizione, i canti popolari saranno arricchiti da nuovi arrangiamenti, curati proprio da Melozzi (noto al grande pubblico, tra l'altro, per aver diretto i Maneskin durante il Festival di Sanremo 2021, vinto con il brano "Zitti e Buoni", ndr), senza alterare l'autenticità dei testi in dialetto, la loro poetica e la capacità di coinvolgere gli ascoltatori, che potranno anche interpretarli in piena libertà.

L'evento, fortemente voluto dal Governatore Marco Marsilio, è promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo e dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo. Ad ospitare la prova d'incontro con i nuovi cantanti è stato il Ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila, grazie alla collaborazione del Sindaco del capoluogo, Pierluigi Biondi.