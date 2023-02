Musica, Roma: all'Auditorium Conciliazione il concerto benefico di Marco Sensi "Sarò con Te"

La natura, gli affetti più intimi, l’aiuto per chi non può difendersi da solo: nasce da queste ispirazioni “Sarò con te”, il concerto di Marco Sensi, pianista e compositore, in programma all'Auditorium della Conciliazione di Roma (Via della Conciliazione, 4) il 14 febbraio alle ore 20.45. Per il suo esordio davanti al grande pubblico, organizzato da Balthazar Management srl di Andrea Quattrini e Andrea Pistilli, con la collaborazione di Marisela Bodan, l’artista viterbese ha scelto il giorno di San Valentino, festa degli innamorati, perché esprime al meglio lo spirito dell’evento: l’appuntamento è infatti dedicato all’associazione ‘Angeli per un giorno’, attiva a favore dei bambini in situazioni di disagio e povertà affidati alle case famiglia.Diciotto i brani in scaletta per la serata, affidata alla conduzione dell’attore e regista Christian Marazziti. Parteciperanno inoltre i trentanove elementi dell’orchestra “L’ensemble strumentale di Roma”, diretta dal maestro Daniele Marcelli, il coro “Nuova Arcadia”, Arianna Morelli (soprano) e Piergiorgio Dionisi (Maestro preparatore). I brani della serata sono il frutto dell'intesa artistica tra Marco Sensi, autore delle musiche e il Maestro Marcelli, che ha creato la struttura orchestrale delle composizioni nate in un primo tempo col solo ausilio del pianoforte. Un sodalizio che dura ormai da diversi anni.Sarà possibile assistere al concerto, fino a esaurimento posti, prenotandosi tramite messaggi whatsapp al numero 333.4246937, o via email: concerto14febbraio2023.conciliazione@gmail.com. Il pubblico, potrà sostenere questa causa con un contributo volontario.Fin da bambino Marco ha provato un’attrazione viscerale per i tasti bianchi e neri del pianoforte, abbinando lo studio dei classici a momenti di libera creatività. Una passione che non l’ha mai abbandonato neanche in età adulta, quando dopo anni dedicati al lavoro e alla famiglia ha potuto finalmente riabbracciarla: “Ho sempre amato questo: creare musica. In forma primordiale, ma sempre scaturita da un sentimento, da un’emozione, un’immaginazione. Melodie semplici, ma che sgorgano rigorosamente dal cuore, senza mai cedere a soluzioni che non provengono dall’anima”.Emozioni e immagini che prendono forma in brani quali ‘Per Vania’, dedicato all’amore per la moglie; ‘Infinito Amore’, scritto pensando ai suoi figli; ‘Abruzzo’, composto dopo il terremoto dell’Aquila; ‘Inno al Padre’, che celebra la riconoscenza verso un padre di famiglia; ‘Sera. La sera dell’uomo’, che corrisponde all’età più matura e alla consapevolezza della vita; ‘Luce. Spiraglio di luce’, che squarcia il grigiore di momenti bui; ‘Nel vento’, profonda percezione della forza della natura.‘Sarò con te’, unica composizione non esclusivamente strumentale che dà il nome all’evento, è stata invece scritta per assicurare eterna presenza e sostegno attraverso l’amore per un figlio o per una persona cara. Si snoderà lungo questo percorso il concerto di Marco. Una notte dedicata alle emozioni, al calore della musica e all’aiuto ai bambini che muovono i primi passi nella vita tra mille ostacoli, come quelli assistiti da ‘Angeli per un giorno’.