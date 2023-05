Musica: si chiude a Milano il tour dei Bull Brigade per i loro 15 anni di carriera

Venerdì 26 maggio i Bull Brigade suoneranno a Milano per concludere il tour celebrativo dei 15 anni di carriera discografica.Dopo il grande successo delle tappe europee a Londra e Berlino e dei concerti a Torino (sold out), Roma e Bologna (sold out) i Bull Brigade si preparano a salire sul palco del Santeria Toscana 31 di Milano per completare la tournée dedicata ai 15 anni dall’uscita del primo disco “Strade Smarrite”, di cui lo scorso aprile è stata pubblicata la speciale ristampa del vinile in edizione limitata.La ristampa contiene come bonus track la versione acustica di “Sulla collina”, uno dei brani più amati della band torinese che da diversi anni viene trasmesso allo stadio Olimpico di Torino durante le partite in casa della squadra granata.Con le loro sonorità punk rock dalle influenze street e hardcore e con quasi vent’anni di carriera, i Bull Brigade sono una tra le band più conosciute nel panorama punk italiano grazie alla poetica dei testi del cantante Eugenio Borra e alla ricca attività live che li ha portati a calcare importanti palchi in tutta Europa, arrivando anche in Sud America e condividendo la scena con artisti come Ska-P, 99 Posse, Punkreas, Cock Sparrer, Cockney Reject, Booze & Glory, The Exploited.Un vero e proprio spaccato della Torino post olimpica, “Strade Smarrite” dei Bull Brigade è stato forse uno degli album street-punk più importanti della scena italiana post 2000. Prodotto da Marco Balestrino (Klasse Kriminale) e da Saverio Sgaramella (Woptime) il disco ha visto la luce nel 2008 per poi essere ristampato nel 2016.Oggi Strade Smarrite torna alla luce dopo 15 anni, completamente rimasterizzato e con la nuova veste grafica realizzata a penna bic da Gigio Bonizio, cantante dei Church Of Violence.Ad anticipare la tournée, lo scorso 3 marzo è stato pubblicato su www.motorcityproduzioni.com anche il documentario “Strade Smarrite – 15 Years Later”, con la regia di Giuseppe Garau, che racconta la storia del primo omonimo lavoro discografico.