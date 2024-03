Musica: è uscito in digitale "Cowboy Carter", il nuovo album di Beyoncé

È uscito oggi, venerdì 29 marzo, in digitale “Cowboy Carter”, il nuovo album della superstar mondiale vincitrice di ben 32 Grammy Awards Beyoncé.Ad anticipare il disco il brano “16 Carriages” e il singolo “Texas Hold ‘Em”, con il quale è stata la prima donna nera a raggiungere per 2 settimane consecutive la #1 della classifica Hot Country Songs di Billboard. Il singolo ha inoltre accumulato oltre 270 milioni di stream e ha raggiunto la #1 della classifica globale di Apple Music, la #1 della classifica globale di Spotify, la Top 10 della classifica globale di Shazam, la Top 10 della classifica italiana di Shazam, la Top 10 dell’Airplay radiofonico Europeo e la Top 10 dell’Airplay radiofonico italiano."Mi sento onorata ad essere la prima donna nera con un singolo alla #1 nella classifica Hot Country Songs – dichiara Beyoncé – La mia speranza è che tra qualche anno, la menzione della razza di un artista, relativa ai generi musicali, sia irrilevante".Riguardo alla pubblicazione di “Cowboy Carter”, Beyoncé afferma: "Ci sono voluti 5 anni per preparare questo album. È nato da un'esperienza che ho avuto anni fa, in cui non mi sono sentita ben accolta... ed era molto chiaro che non lo ero. Ma, a causa di quell'esperienza, ho fatto una ricerca più approfondita sulla storia della musica country e ho studiato il nostro ricco archivio musicale.È bello vedere come la musica possa unire così tante persone in tutto il mondo, mentre amplifica le voci di alcune persone che hanno dedicato così tanto della loro vita all'educazione sulla nostra storia musicale.Le critiche che ho affrontato quando mi sono approcciata per la prima volta a questo genere mi hanno costretta a superare i limiti che mi erano stati imposti. Act II è il risultato della sfida che mi sono lanciata, e del tempo che ho dedicato a mescolare i generi per creare questo lavoro".Questa è la tracklist di “Cowboy Carter”:1. American Requiem2. Blackbird3. 16 Carriages4. Protector5. My Rose6. Smoke Hour ★ Willie Nelson7. Texas Hold 'Em8. Bodyguard9. Dolly P10. Jolene11. Daughter12. Spaghetti (feat. Shaboozey)13. Alliga Tears14. Smoke Hour II15. Just For Fun16. Most Wanted (feat. Miley Cyrus)17. Levi's Jeans (feat. Post Malone)18. Flamenco19. The Lina Martell Show20. Ya Ya21. Oh Louisiana22. Desert Eagle23. Riiverdance24. II Hands II Heaven25. Tyrant26. Sweet ★ Honey ★ Buckin'27. AmenIl disco è il secondo atto di una serie di album dell’artista. Il primo atto, “Renaissance”, è ricco di brani travolgenti e orecchiabili, è la vera essenza della libertà e incoraggia a divertirsi e a ballare con trasporto. È una celebrazione all’era dei club, in cui chiunque poteva cercarsi e crearsi una comunità per esprimersi in modo creativo attraverso il ritmo della musica.In “Renaissance” la voce di Beyoncé è carica di sentimento e passione, e i memorabili testi sono audaci, incoraggianti, immediati ed estremamente attuali.