Natale a Ciampino, il bilancio del calendario degli eventi

Bilancio positivo per la stagione natalizia di Ciampino. Oltre 30 gli appuntamenti tra mercatini natalizi, spettacoli, concerti e laboratori hanno accompagnato il periodo delle festività dei cittadini, che hanno risposto con entusiasmo al calendario proposto dall’Amministrazione comunale.“Gli eventi sono stati molto apprezzati – commenta l’Assessore Fabrizio Tulli – con punte eccezionali per gli spettacoli del progetto Teatro al liceo Volterra che hanno registrato il tutto esaurito. Una risposta molto positiva da parte della cittadinanza, che conferma la bontà del nostro calendario e soprattutto ci dimostra che la strada intrapresa è quella giusta”.“Una stagione natalizia che ci ha riempito di soddisfazioni – aggiunge la Sindaca Emanuela Colella – Vedere tante persone partecipare agli eventi più diversi, ci ha restituito quel senso di comunità che è sempre in cima alla nostra agenda politica. Ci siamo mossi nella direzione di una programmazione diversificata per andare incontro alle esigenze di tutti e la risposta è stata ottima”.L’Amministrazione ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al successo del Natale: le associazioni, gli artisti, i commercianti, i Comitati di quartiere, le scuole di ogni ordine e grado, i centri anziani, le parrocchie, gli Uffici comunali, la Polizia Locale.In particolare: Pubbliconcerti per le luminarie tra le vie cittadine; Dem, Schiaffini, Consorzio Zona Industriale Viale Kennedy, Todis, Unidata, Site, Pewex e Assocommercianti per gli alberi luminosi; l’associazione culturale Ire Per Nundinas, l’Unione nazionale organizzazione eventi e l’agenzia Isabel Zolli Promotion per il Villaggio del Natale; l’associazione culturale Grazia Deledda, il Coro di Usini (SS), il Coro Polifonico di Ciampino, il Coro G.Carissimi, il Complesso Bandistico F. Cilea, la corale Note di Amicizia, il Coro dei Piccoli Usignoli, l’associazione Nuova Consonanza, l’associazione Voice Academy Gospel Choir, l’associazione Cento Città in Musica e gli Zampognari itineranti per i momenti sonori; le Pro Loco Ciampino e Boville, le associazioni sportive Floorball, Futura 94, Ciampino Rugby Old e le associazioni Assocommercianti di Ciampino, ACAP Ciampino, Quelli del Nove, GT GruppoTotal, Visual Arts Department Ballet Company, Arianna Onlus, il gruppo Scout, l’APS Arte Lab, il clown del Circo Ercolino per la realizzazione degli eventi in Città.