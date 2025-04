APPUNTAMENTI IN AGENDA

Prodotto dalla Lidia Togni Eventi, questo super appuntamento è pensato per tutta la famiglia, promettendo di lasciare un ricordo indelebile grazie alle mirabolanti imprese dei suoi stuntman.

La sicurezza stradale viene al primo posto, con un monito chiaro: al volante rispetto dei limiti e zero distrazioni.

Il "Motor Show Italia" entusiasmerà grandi e piccini con performance acrobatiche mozzafiato, eseguite da stuntman professionisti. Un vero e proprio spettacolo da non perdere che ricorda l'azione adrenalinica vista al cinema ma che gli organizzatori tengono a sottolineare: deve rimanere confinato al contesto dello show.

In Corso Regione Siciliana 732 sud est le mitiche auto della saga di Fast & Furious, l'inconfondibile Saetta Mc Queen e il suo fedele amico Mac di Cars prenderanno vita grazie a fedeli riproduzioni, mentre per i fan dei robot trasformabili l'imponente Chevrolet Camaro Transformer promette di lasciare tutti a bocca a aperta grazie alla presenza scenica di grande impatto.

Dopo aver ruggito nelle varie tappe in giro per la penisola, la potenza e l'adrenalina del "Motor Show Italia" arriva ad infiammare anche il pubblico siciliano.

In Sicilia si infiammano i motori: arriva a Palermo il Motor Show Italia

