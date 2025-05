NATO: Con la Northern Strike l'UK da il suo tocco all'Alleanza

L'UK ha schierato centinaia di militari sul fianco orientale della NATO per fornire il suo supporto alla Northern Strike, una grande esercitazione militare attualmente in corso nella Finlandia settentrionale. In tale occasione le Forze Armate britanniche hanno affiancato migliaia di militari provenienti da Finlandia e Svezia, i 2 “New entry” dell'alleanza per dimostrare forza e potenza di fuoco. Essa rafforza la prontezza, la capacità e l'impegno Alleato nel difendere ogni centimetro del territorio NATO. Questa è l'ultima dimostrazione della solida collaborazione tra l'UK e i suoi partner internazionali, come stabilito nel Piano per il Cambiamento del governo di Londra. In un'epoca di tentennamenti USA, la Gran Bretagna cerca di di rivestire un ruolo centrale all'interno dell'alleanza, al fine di non dare l'impressione a Putin che l'Europa senza americani sia indifesa. Dai cieli della Polonia alla Lapponia finlandese, l'UK sta svolgendo quindi un ruolo primario per dimostrare l'unità della NATO, alla luce delle provocazioni russe poste in essere a danno dei vicini, dai Paesi Baltici al Mar Nero. In un simile clima, è facile dedurre che la determinazione non deve essere solo dichiarata, ma dimostrata, mostrandosi pronti a difendere ogni centimetro del territorio dell'Alleanza. Le forze armate di Sua Maestà hanno così schierato in campo i nuovi elicotteri d'attacco AH64E Apache in dotazione al British Army, dotati di missili Hellfire e cannoni da 30 mm, simulando il supporto ravvicinato alle forze di combattimento alleate a terra, comprese le unità di fanteria britanniche. Schierando i suoi sistemi missilistici all'avanguardia sul campo di battaglia, il 3° Reggimento Royal Horse Artillery utilizza il suo Sistema di Lancio Multiplo di Razzi (MLRS) mettendo alla prova le sue truppe durante un'esercitazione sul campo. Il sistema MLRS è stato testato in battaglia durante la guerra in Ucraina e questa sarà la prima volta che il British Army utilizzerà il sistema su suolo europeo insieme agli Apache. Approfondire le partnership con gli alleati chiave durante l'esercitazione è un elemento fondamentale della politica NATO di questo governo, volta a garantire la sicurezza del Regno Unito in patria e la sua forza all'estero. Rafforzare la NATO, dimostrando le nostre capacità e aumentando l'interoperabilità, rassicura i nostri alleati e scoraggia i nostri avversari. L'esercitazione Northern Strike è parte di un'operazione a più ampio raggio finalizzata a proteggere il fianco orientale della NATO, ovvero l'Operazione RAZOREDGE. Essa a sua volta comprende 13 esercitazioni che coinvolgono 13 alleati della NATO in 6 Paesi. L'UK ha contribuito con forze aeree, terrestri e marittime, con oltre 6mila militari britannici che hanno partecipato insieme a 16.500 soldati alleati.