Navalny, Medvedev: "La vedova è felice, ora può fare carriera politica"

“Guardate il volto sorridente e felice della vedova di Navalny. Sembra che abbia aspettato questo evento per tutti questi anni per svolgere la sua carriera politica. E lo ha già detto. Ma è tutto triste, mi sembra, molto triste”.Lo ha detto il Vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitrj Medvedev, ripreso dall'agenzia di stampa Ria Novosti.In merito alla morte di Alexei Navalny, ha proseguito l'ex primo ministro, "vorrei dire un’altra cosa: come hanno reagito a questo fatto non nel nostro paese, ma all’estero. Lo stesso Borrel", Alto Rappresentante Europeo per la Politica Estera, "ha stabilito che i pacchetti di sanzioni dovrebbero portare il suo nome. Tutto questo è sorprendente".“Perché mi difendete da Medvedev, è il nulla“, ha replicato, su X, Yulya Navalnaya. “Vi propongono deliberatamente questo idiota perché possiate sfogarvi con lui – ha continuato –. Scrivete che Putin ha ucciso Alexei, scrivetelo ogni giorno finché avrete la forza”.“Putin ha ucciso Alexei“, ha ribadito in un altro post.