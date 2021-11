No Vax e No Green Pass: reclutavano proseliti per sabotare centri vaccinali, 29 perquisiti

Nel mirino anche il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e l'infettivologo Matteo Bassetti.

Giovedì 18 Novembre 2021

Genova - 18 nov 2021 (Prima Pagina News) Nel mirino anche il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e l'infettivologo Matteo Bassetti.

29 persone, appartenenti a gruppi No Vax e No Green Pass attivi su Telegram, sono stati perquisiti in tutta Italia dalla Polizia. Costituzione e partecipazione ad associazione segreta, istigazione, interruzione di pubblico servizio e associazione a delinquere sono alcune delle ipotesi di reato a loro carico.



