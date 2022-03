Nomine: Antonio Tarasco Vice Capo di Gabinetto del Ministro Mara Carfagna

Lascia, così, l’incarico di Direttore del Servizio “Istituti culturali” della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali. Dirigente (dal 2010) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è uno dei massimi esperti di diritto e gestione del patrimonio culturale, fondatore e presidente della Società italiana per l’ingegneria culturale.Dopo aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di professore associato di Diritto amministrativo (nel 2015), è divenuto nella stessa disciplina professore ordinario abilitato (nel 2018).Avvocato (2001), dottore di ricerca presso la Seconda Università di Napoli e specialista (con lode) in Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione (2003), è stato dal 2007 al 2010 ricercatore (a tempo indeterminato) di Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli dove ha insegnato anche Diritto amministrativo, come professore aggregato, presso la Facoltà di Architettura e la Scuola di specializzazione per le professioni legali.Dopo aver insegnato presso la Pontificia università gregoriana di Roma, insegna Legislazione dei beni culturali presso l'Accademia di Belle arti di Roma e nel corso di laurea magistrale in “Conservazione e restauro dei beni culturali” dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.Nell’ambito di diversi Master post lauream, ha insegnato Diritto amministrativo presso le Libere università di Roma (LUISS) e Bari (LUM), nonché nelle Università «La Sapienza», «Tor Vergata», «Roma Tre», «Suor Orsola Benincasa», di Catania, e nel Master della Business School del Sole 24 ore.Autore di circa 150 saggi di diritto pubblico e amministrativo, pubblicati in riviste italiane ed internazionali. Per l'Enciclopedia Treccani, ho curato nel 2020 le voci "Patrimonio culturale" e "Paesaggio".Nell'ambito delle attività di valutazione di Pubbliche amministrazione, dal 2020 è anche componente di Organismi indipendenti di valutazione della performance e, per conto dell'Agenzia nazionale di valutazione universitaria della ricerca (Anvur), del Gruppo di esperti della Terza missione universitaria, oltre che revisore dei conti di importanti istituzioni culturali italiane.