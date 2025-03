APPUNTAMENTI IN AGENDA

Quando sono entrati nell’abitazione, gli agenti hanno trovato l’impianto di distillazione al piano terra. Una flebile luce rossa illuminava un tavolo con sopra matracci, beute, burette in vetro borosilicato e sotto numerosi precursori chimici, immagazzinati ed etichettati.

Il ragazzo, appassionato di chimica e della serie televisiva statunitense “Breaking Bad”, ha emulato il protagonista mettendo in piedi un’imponente produzione clandestina.

I poliziotti della Squadra mobile di Novara hanno arrestato uno studente universitario di 22 anni per il reato di produzione di sostanze stupefacenti.

Novara: produce metanfetamine in casa, in manette studente 22enne

