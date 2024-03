Nuoto, Canada, World Cup: azzurri fuori dal podio nell'ultima giornata

Chiusa la prima tappa di Coppa del Mondo a Montréal, in Canada. Azzurri fuori dal podio nelle tre finali in programma.Il sincro azzurro formato da Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi chiude al quinto posto la finale da 3 metri; Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia sono rispettivamente undicesimo e nono in quella individuale, mentre Sarah Jodoin Di Maria è quinta in quella dalla piattaforma.Prossima tappa della World Cup a Berlino dal 21 al 24 marzo.Nella prima finale nel sincro tre metri la coppia azzurra Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, bronzo ai Mondiali 2023 di Fukuoka, chiude quinta con 278.91 punti. Per loro una buona prova, con un errore della Bertocchi sul doppio e mezzo indietro carpiato. La Bertocchi non era al meglio fisicamente, avendo saltato anche la gara individuale di giovedì.Vince la coppia cinese Chang Yani e Cheng Yiwen (329).40) davanti alle americane Bacon e Cook 312.60, terze le australiane Keeney-Smith 297.60. La coppia è già qualificata ai Giochi di Parigi.Dai 3 metri individuali uomini, trionfa il cinese Wang Zongyuan (549.50) sul messicano Osmar Olvera Ibarra 512.75, terzo il britannico Jack Laugher 506.00. Azzurri con Lorenzo Marsaglia (nono 404.20) e undicesimo Giovanni Tocci (387.80).Per Marsaglia una gara abbastanza regolare, un po’ scarso sul quadruplo e mezzo avanti raggruppato conclusivo. Per Tocci una serie gara con più alti e bassi, molto bene sui tuffi in avanti e qualche difficoltà sulle rotazioni indietro e rovesciata.Infine Sarah Di Maria è quinta nei 10 metri: con 331.45 la piattaformista di origini canadesi, qualificata per Parigi, è dietro le due cinesi Chen Yuxi (415.35) e Quan Hongchan (411.45), la britannica Spendolini (384.70) e la canadese McKay (383.10).Questi gli azzurri in Canada: Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano), Maia Biginelli (Fiamme Oro), Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi), Andreas Sargent Larsen (Fiamme Oro/CC Aniene), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Chiara Pellacani (Fiamme Gialle/MR Sport F.lli Marconi), Eduard Timbretti Gugiu (Esercito/Blu 2006) e Giovanni Tocci (Esercito/AQA Cosenza). Nello staff, oltre ad Oscar Bertone, i tecnici Benedetta Molaioli e Claudio Leone.