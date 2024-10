Nuoto, Coppa del Mondo: Alberto Razzetti di bronzo nei 200 farfalla

Ancora un bronzo azzurro in Coppa del Mondo. Nella seconda giornata al Munhak Park Tae-Hwan Swimming Pool di Incheon Alberto Razzetti sale sul podio dei 200 farfalla, dopo il terzo posto di Thomas Ceccon nei 100 misti di ieri.

Il venticinquenne ligure, vicecampione europeo della specialità nonché primatista italiano, tocca in rimonta con 1’52″23 dietro il vincitore americano Trenton Julian (1’51″00) e il totem olimpionico sudafricano Chad Le Clos bruciato allo sprint per 7 centesimi (1’51″07).

Lo stesso azzurro, che si allena a Livorno con Stefano Franceschi, è protagonista nella super finale dei 200 misti dove è quarto in 1'53"48, dietro il gotha del nuoto mondiale: vince l'eroe olimpico a Parigi Leon Marchand (1'50"91), davanti all'inglese Duncan Scott (1'51"25) e il plurimedagliato giapponese Daiya Seto (1'52"36).

Quarta è anche Benedetta Pilato a 3 centesimi dal podio della canadese Sophie Angus: il crono di 1’05″44 (peggiore di 3 decimi rispetto al mattino) per la tarantina dell'Aniene, trasferitasi a Torino alla corte di Antonio Satta, nei 100 rana vinti ancora della cinese argento olimpico e campionessa mondiale Tang Qianting che in 1’02″82 (29″39), fa tremare il mondiale della lituana Ruta Meilutyte di 1’02″36. Nei 50 rana Nicolò Martinenghi è settimo in 26"66: torna a vincere Qin Haiyang in 25"76.

Un record di un mese. L'americana Reagan Smith batte il primato mondiale dei 100 dorso che dura un mese. Infatti, l'americana vince in 54"41 battendo di 15 centesimi il tempo realizzato ad Adelaide il 26 settembre scorso ai campionati australiani da Kaylee McKeown, non presente in Coppa del Mondo.