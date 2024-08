Oltre 12mila iscritti al WizzAir Rome Half Marathon 2024

I Giochi Olimpici in corso fanno crescere l’entusiasmo per gli atleti azzurri, ma anche la voglia di tanti runner di prepararsi ai prossimi eventi. Come la nuova 21km di Roma Capitale, la Wizz Air Rome Half Marathon, in programma il prossimo 20 ottobre, che a meno di tre mesi dalla data supera i 12 mila iscritti, di cui oltre il 70% di stranieri.

Numeri molto interessanti, a conferma del grande fascino di Roma nel mondo. Organizzata da RomaOstia e RCS Sports & Events, inserita nel calendario della FIDAL, la Wizz Air Rome Half Marathon sta riscontrando sempre più consensi.

Merito in primo luogo del percorso, che si snoda tra le meraviglie della Capitale, come il Colosseo, i Fori Imperiali, piazza del Popolo, piazza Navona, le Terme di Caracalla e il Circo Massimo. Ad arricchire il format, incentrato sulla mezza maratona, ci saranno la 5 km non competitiva e la staffetta che permette ai runner di dividere il percorso in tre frazioni.

Una bella novità è anche la Runderwear brandizzata Intimissimi Uomo: in partenza ci sarà una “onda” composta da runner in abbigliamento intimo. Intimissimi Uomo, nuovo partner dell’evento, è una realtà italiana sinonimo di stile, qualità e comfort, che si distingue per la sua ampia proposta di materiali e modelli ed è in grande espansione in Italia e nel mondo, con oltre 400 punti vendita tra Italia ed estero. In fase di iscrizione offrirà, a un numero massimo di 1.000 partecipanti, un kit con all’interno una tshirt, un boxer in microfibra e delle calze in spugna per affrontare la corsa. Il partner che ospiterà il Villaggio della 1^ edizione della corsa è Eataly, nella sua sede a Roma.

Dove una volta c’era l’Air Terminal Ostiense, esattamente nell’area esterna e attigua all’edificio progettato dall’architetto spagnolo Julio Lafuente in piazzale XII Ottobre, sarà allestita l’area dedicata ai runner e agli sponsor nei due giorni antecedenti la manifestazione sportiva. Una location facilmente raggiungibile in treno o con la linea B della metropolitana, dove gli iscritti potranno ritirare il proprio pettorale, completare l’iscrizione e visitare i numerosi stand allestiti dai partner. Eataly, dopo la partnership con il Giro d’Italia, si lega dunque anche alla Rome Half Marathon.

Sostenitore da sempre della cultura eno-gastronomica della nostra penisola e con un’elevata attenzione alla qualità dei prodotti, ha valori condivisi non solo dai runner, ma da tutti gli sportivi.

Informazioni e iscrizioni sul sito www.romehalfmarathon.it.

I Partner: Coni, Fidal, Regione Lazio e Policlinico Universitario Gemelli. Wizz Air (Title Sponsor) // Intimissimi Uomo (Official Partner) // Eataly (Official Partner) // Felicetti (Official Supplier).

Media Partner La Gazzetta dello Sport e RDS 100% Grandi Successi.