ONU: Meloni, mai tanti conflitti dai tempi della 2° Guerra Mondiale

La violazione delle regole, da parte di un membro permanente del consiglio di sicurezza, ha innescato un meccanismo di reazione a catena. Dopo il 25 febbraio del 2022, quando la Russia ha aggredito l'Ucraina, vi è stato un proliferare di conflitti, a cominciare dall'attacco di Hamas contro Israele che, inizialmente ha reagito legittimamente, poi la reazione è andata ben oltre il principio di proporzionalità della risposta all'offesa