Orientamento giovanile: Un convegno al Senato per aiutare le nuove generazioni a scegliere il percorso formativo

Giovani, Istituzioni e Lavoro: Ridurre le Distanze per Costruire il Futuro insieme. Questo il titolo del convegno che si è tenuto oggi, 6 giugno 2025, presso la sala ISMA del senato della repubblica. Promosso dalla Pilat Partners, l'evento si è svolto dalle 10:00 alle 12:00 diviso in 2 momenti: il primo panel dal titolo “Formazione, Orientamento e Lavoro: dialogo istituzionale su visioni e strategie”, ha visto l'intervento di Paola Nicastro, Presidente di Sviluppo Lavoro Italia, società il house del ministero del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cristina Rosaria Pisani. Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani e Linda Pavia Presidente AssOrienta, associazione che rappresenta la categoria degli orientatori italiani. Nel secondo panel invece, dal titolo “Comprendere le esigenze dei giovani e offrire soluzioni mirate per ridurre le distanze” che ha visto la partecipazione di Simone Foglio, Presidente DiSCo Lazio, ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza; Luca Tripiedi, Imprenditore sociale e CEO Camelot, che supporta la ricerca attiva del lavoro, affianca gli enti di formazione nell’orientamento e eroga formazione professionale per categorie fragili e giovani; e Cinzia Pellegrino, membro della 4° Commissione del Senato (Politiche dell’Unione Europea). Il senatore Marco Lombardo invece, ha mandato un breve saluto scritto poiché impossibilitato a partecipare per sopraggiunti impegni. A tirare le conclusioni Riccardo Pilat, CEO e founder della Pilat Partners. Moderatori del convegno, il giornalista Renato Narciso, Matteo Buccheri - Public Affairs specialist di Pilat&Partners e Lucrezia Castellani - Legal Consultant di Pilat&Partners.