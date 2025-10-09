Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 19:54
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Pac, associazioni ambientaliste: "La semplificazione è un autogoal"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Pac, associazioni ambientaliste: "La semplificazione è un autogoal"

"Decisioni miopi stanno sacrificando il nostro patrimonio naturale comune – praterie, habitat protetti e suoli sani – che sono fondamentali per l’agricoltura di oggi e di domani".

(Prima Pagina News)
Giovedì 09 Ottobre 2025
Roma - 09 ott 2025 (Prima Pagina News)

"Decisioni miopi stanno sacrificando il nostro patrimonio naturale comune – praterie, habitat protetti e suoli sani – che sono fondamentali per l’agricoltura di oggi e di domani".

Con il voto in plenaria di ieri il Parlamento europeo ha votato a favore della proposta della Commissione europea di indebolire l’attuale Politica Agricola Comune (PAC), andando addirittura oltre, abolendo alcune disposizioni fondamentali delle Buone Condizioni Agricole e Ambientali (GAEC), ha dato carta bianca alle pratiche agricole inquinanti e distruttive nel cuore delle aree protette.

Le 13 associazioni che nei giorni scorsi avevano chiesto ai parlamentari europei di dire no a questo provvedimento dichiarano: “Il Parlamento europeo ha scelto, ancora una volta, di condannare l’agricoltura e gli agricoltori al fallimento totale. Decisioni miopi stanno sacrificando il nostro patrimonio naturale comune – praterie, habitat protetti e suoli sani – che sono fondamentali per l’agricoltura di oggi e di domani”.

Il voto del Parlamento UE conferma la decisione della commissione AGRI del 24 settembre, che ha così indebolito le protezioni per i suoli e per gli ecosistemi, abolendo le misure contro l’erosione (GAEC 5) e eliminando le salvaguardie per le praterie Natura 2000 (GAEC 9), mettendo a rischio gli habitat più preziosi d’Europa e decretando  che  le aziende agricole situate nei siti Natura 2000 sono di per sé e senza ulteriori condizioni conformi alla condizionalità della PAC.

“Ringraziamo i numerosi parlamentari italiani afferenti ai gruppi dei Verdi Europei, Left e S&D che hanno votato contro questi provvedimenti” aggiungono le associazioni.

Avendo anche il Consiglio adottato la propria posizione su questo pacchetto di semplificazione, i negoziati trilaterali dovrebbero iniziare nelle prossime settimane per poi giungere entro l’anno all’adozione del provvedimento. Parallelamente, ricordano le 13 Associazioni, stanno proseguono le discussioni sulla proposta della Commissione relativa alla PAC post-2027, la cui proposta è tutt’altro che a favore di una transizione agroecologica.

Per questo, concludono le associazioni: “chiediamo agli Stati membri e alla Commissione europea di fermare immediatamente questo pericoloso passo indietro per la natura durante i prossimi triloghi. Il futuro degli agricoltori, della natura e dei cittadini europei dipende da questo”.

Le 13 Associazioni ambientaliste e dei consumatori che inviano questo comunicato rappresentano un’ampia alleanza che sostiene le Strategie UE del Green Deal, Farm to Fork e Biodiversità 2030. Le 13 Associazioni (ACU, AIAB, AIDA, AIAPP Associazione Italiana Architetti Pianificatori e Paesaggisti, Associazione Italiana Agricoltura Biodinamica, CIWF Italia Onlus, Greenpeace, Lipu-BirdLife, Pro Natura, Rete Semi Rurali, UPBio, Terra! e WWF Italia) condividono la visione di una transizione agroecologica dell’agricoltura italiana ed europea, che tuteli tutti gli agricoltori, i cittadini e l’ambiente.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

ambiente
associazioni
Pac
Parlamento Europeo
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.