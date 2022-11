Palamara: "Il 13 dicembre parlerò a Roma, serve una riforma della giustizia"

Quando i magistrati si riunirono a cena per perseguitare #Salvini: la rivelazione di #Palamara ne "Il Sistema" e i… https://t.co/KFo7M3Ytlx

La premier #Meloni: "In due settimane abbiamo liberato 30 miliardi per coprire costo bollette. Già domani il decret… https://t.co/vNsmmaMjDZ

Un mese fa la condanna per scarsa igiene, ora l'ordinanza di sgombero emanata dal sindaco. Biancalani: "Chiara l’in… https://t.co/8F754rmbZG

Sinistra attori criticano ferocemente Twitter ma dimenticano che Mark Zuckerberg sta per licenziare circa 11.000 pe… https://t.co/eRHlFhZRu3

La criminalità organizzata entra sempre di più nell’economia legale. Un clan aveva ottenuto il via libera dalla "ca… https://t.co/JVfyLNp7Vt

Il ministro invia una lettera alle scuole nel Giorno della Libertà istituito per celebrare la caduta del Muro di Be… https://t.co/DqG6otCmPR

ATTILIO FONTANA CANDIDATO DAL CENTRODESTRA PER UN SECONDO MANDATO IN LOMBARDIA https://t.co/fVnYx5TC6J

🔵 SOSTIENI LA LEGA, NON COSTA NULLA! NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, SCRIVI D43 👉 https://t.co/iCMB7s9oeW

3 ore fa

@FratellidItalia

RT @GiorgiaMeloni: In 2 settimane abbiamo liberato 30 miliardi per calmierare e coprire costo bollette. Abbiamo messo in sicurezza tessuto…