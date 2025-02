Pd: Elly Schlein venerdì a Bari

Il Partito Democratico della Puglia organizza un importante incontro pubblico sul tema del lavoro e del salario minimo garantito. L'evento si terrà a Bari, Venerdì 7 Febbraio 2025, alle ore 17:30 presso il Centro Congressi della Fiera del Levante.

Ci sarà la Segretaria Nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, che insieme a Domenico De Santis, Segretario regionale del PD, guiderà il confronto su politiche del lavoro più eque e inclusive, necessarie per affrontare le disuguaglianze crescenti.

"Venerdì Elly Schlein torna in Puglia e gireremo tra Taranto e Bari. Toccheremo diverse realtà parlando di sanità e lavoro – ha dichiarato Domenico De Santis segretario Pd Puglia – l’evento centrale sarà a Bari alle 17:30 in Fiera del Levante su Lavoro e Salario minimo una delle sfide centrali per il futuro del Paese. Dieci giorni fa il Governo ha impugnato la norma regionale sul salario minimo negli appalti pubblici confermando la volontà di non preoccuparsi di oltre quattro milioni di italiani che lavorano con salari bassissimi. Questa decisione giunge dopo lo stop in parlamento alla discussione della legge sul salario minimo e dopo il pasticcio sul cuneo fiscale che in realtà non mette 1 euro in più nelle tasche dei lavoratori più deboli".