Piemonte: il Presidente Cirio annuncia la nuova Giunta

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha presentato questa mattina al Grattacielo Piemonte i componenti della nuova Giunta regionale e le loro deleghe. Il decreto di nomina degli assessori sarà firmato immediatamente, non appena saranno completate le operazioni di proclamazione dei consiglieri eletti.

“Oggi presentiamo la squadra che con me guiderà il Piemonte nei prossimi anni: lo facciamo con grande tempismo, prima ancora che ci sia la proclamazione ufficiale dei consiglieri. E’ la prova che la nostra è una squadra pronta e compatta, che non ha avuto bisogno di grandi equilibrismi per individuare la miglior sintesi per la definizione del nuovo governo regionale che si compone della giunta e dei due nuovi sottosegretari che completano l’assetto governativo dell’ente. Abbiamo molto lavoro da fare, tanti progetti da completare e siamo già al lavoro per il bene del nostro Piemonte” dichiara il presidente Cirio.

La nuova Giunta

Alberto Cirio: il presidente mantiene le deleghe di: Coordinamento politiche regionali, legalità, diritti; Pnrr, fondi europei e rapporti con le istituzioni Ue; Rapporti con la Conferenza Stato-Regioni; Affari internazionali e comunicazione; Grandi eventi; Benessere animale



Elena Chiorino (Fratelli d’Italia): Vicepresidenza; Istruzione, merito e diritto allo studio universitario; Lavoro, formazione professionale e welfare aziendale; Rapporti con le società a partecipazione regionale

Paolo Bongioanni (Fratelli d’Italia): Commercio; Agricoltura e cibo; Parchi, caccia e pesca, peste suina

Enrico Bussalino (Lega): Autonomia; Sicurezza e polizia locale; Immigrazione; Logistica e infrastrutture strategiche; Enti locali

Marina Chiarelli (Fratelli d’Italia): Turismo; Cultura; Sport e post olimpico; Pari opportunità e politiche giovanili

Marco Gabusi (Forza Italia): Trasporti e infrastrutture; Opere pubbliche e difesa del suolo; Protezione civile e gestione dell’emergenza profughi

Marco Gallo (Lista civica Cirio Presidente): Sviluppo e promozione della montagna, aree interne e Gal; Sistema neve; Tutela delle aree protette (foreste, parchi, aree Unesco, Sic e Rete Natura 2000); Attività estrattive; Programmazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica;

Biodiversità e tartuficoltura

Matteo Marnati (Lega): Ambiente, energia e coordinamento del Tavolo permanente regionale per l'emergenza alla siccità; Innovazione, intelligenza artificiale, ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati; Servizi digitali per cittadini e imprese

Maurizio Marrone (Fratelli d’Italia): Politiche sociali e dell’integrazione socio-sanitaria; Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale; Usura e beni confiscati; Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini

Federico Riboldi (Fratelli d’Italia): Sanità; Livelli essenziali di assistenza; Prevenzione e sicurezza sanitaria; Edilizia sanitaria

Andrea Tronzano (Forza Italia): Bilancio, finanze e programmazione economica e finanziaria; Sviluppo delle attività produttive: industria, artigianato, Pmi e imprese cooperative; Internazionalizzazione e attrazione investimenti

Gian Luca Vignale (Lista civica Cirio presidente): Personale, organizzazione e patrimonio; Affari legali e contenzioso; Rapporti con il Consiglio regionale; Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, Fondi di Sviluppo e Coesione.

Completano la squadra i due sottosegretari alla Presidenza della Regione per cui sono indicati Claudia Porchietto e Alberto Preioni che, secondo la normativa che ha istituito la loro figura, agiranno nell’ambito delle deleghe di competenza del presidente.