Aggiornato alle 10:10
Poltrone di Stato, nuova offensiva: il centrodestra blinda CDP Equity e le partecipate strategiche
Poltrone di Stato, nuova offensiva: il centrodestra blinda CDP Equity e le partecipate strategiche

Accordo tra FdI, FI e Lega sulle nomine in Cassa Depositi e Prestiti. Fabio Barchiesi (NELLA FOTO) scelto come nuovo AD di CDP Equity, mentre si completa il giro di poltrone nelle società controllate.

Venerdì 17 Ottobre 2025
Roma - 17 ott 2025 (Prima Pagina News)

Accordo tra FdI, FI e Lega sulle nomine in Cassa Depositi e Prestiti. Fabio Barchiesi (NELLA FOTO) scelto come nuovo AD di CDP Equity, mentre si completa il giro di poltrone nelle società controllate.

Come ha narrato Gianni Dragoni su Il Fatto Quotidiano, la corsa alle poltrone pubbliche si è intensificata ora che Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega hanno trovato l’accordo definitivo sui vertici della Cassa Depositi e Prestiti Equity. Fabio Barchiesi, protagonista silenzioso ma influente nei corridoi del potere finanziario pubblico, è stato nominato amministratore delegato di una delle partecipate cruciali del sistema italiano. La sua promozione è il risultato di una strategia affinata nei rapporti con il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, come sottolineato dall’approfondimento di Dragoni.

Ma la partita delle nomine non si ferma qui: l’ex deputato Mario Valducci è stato scelto per guidare Fintecna, con la presidenza affidata a Moroello Diaz Della Vittoria Pallavicini. Antonino Turicchi si trasferisce da Fintecna a Cdp Real Asset, dove il presidente sarà Michele Zuin, già noto come assessore a Venezia ed ex parlamentare.

Dragoni evidenzia come questa riorganizzazione premi la fedeltà politica e risponda alle esigenze di consolidamento nella filiera di comando pubblica. Il governo Meloni, dopo tre anni di mandato, chiude così il cerchio sulle postazioni più influenti, ridisegnando gli equilibri tra pubblico e privato e allineando le governance delle principali partecipate agli interessi della coalizione di maggioranza.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#CDP
#nomine
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

Contatti

Note legali

