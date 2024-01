Poste, Giorgetti: "Lo Stato non può scendere sotto la quota del 35%, controllo va mantenuto"

Per quanto riguarda l'ipotesi di vendita di quote statali di Poste Italiane, "dobbiamo mantenere il controllo, non possiamo scendere sotto il 35%".Così il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, replicando ai cronisti a margine di un convegno sull'Intelligenza Artificiale promosso dalla Fondazione Bruno Kessler alla Borsa di Milano.Al momento, il Mef e Cdp sono azionisti del Gruppo, quotato in Borsa, rispettivamente con il 29,26% e il 35% delle quote.