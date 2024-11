Premio Alleati con Te 2024, Acquesta: “Dal perdono l’amore per rinascere”

Un premio a chi attivamente si impegna per contrastare violenze e discriminazioni. Il 26 novembre la Casina di Macchia Madama ha ospitato il gala dell’associazione “Alleati con te”, voluto fortemente dalla presidente Catia Acquesta, giornalista e scrittrice da oltre 20 anni impegnata nel sociale in tutta Italia. Realizzati e donati a sostegno dell’Associazione “Alleati con Te” da Michele Affidato, maestro orafo della Santa Sede e del Festival di San Remo.

Tra i premiati durante la serata condotta da Elisabetta Migliorelli, vice direttore del Tg2, il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, l’attrice Maria Grazia Cucinotta, la conduttrice Paola Perego, il vescovo Antonio Staglianò, la dottoressa Mariastella Giorlandino, il presidente Canfapi Italia Cristian Camisa, il fotografo Claudio Porcarelli, la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, l’assessore regionale Massimiliano Maselli, i produttori Nando Moscariello e Maurizio Momi, il generale Pietro Salsano e ancora l’ad Nuccio Caffo, Tiziana Foschi, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, l’imitatore Antonio Mezzancella, il direttore di Giornalisti Italia Carlo Maria Parisi, l’inviato speciale Rai Emilio Mancuso, il regista Valter d’Errico, la showgirl Laura Freddi, la presidente del Brutium Gemma Gesualdi e tanti altri.

“Regina della serata”, ha detto la presidente dell’associazione, Catia Acquesta, “la vittima sopravvissuta Antonietta Proietti, 74 anni di Primavalle. Due anni fa è stata accoltellata brutalmente alla gola dal suo compagno dopo 20 anni di convivenza”.

“Alleati con Te” è costituita da una grande squadra che compone il direttivo: l’avv. Fabio Federico, la dott.ssa Giovanna Bellitti, l’avv. Maria Elena Guglielmelli, la regista Elisabetta Bernardini, il dott. Antonio Stagliano’,

Durante la serata un’esclusiva in assoluta mondiale. Sono stati presentati per la prima volta 3 modelli di abiti dello stilista Claudio Greco con tessuti realizzati dall’intelligenza artificiale in collaborazione con l’Università della Calabria. Tra gli ospiti speciali, Francesca Alotta, Erminio Sinni, Nataly Caldonazzo, I Carboidrati, il Trio Italico, Sonia Bertin.

Fotografo ufficiale di Alleati con te Emiliano Iafolla.

Si ringrazia per il supporto alla serata: Lorenzo Cracchiolo srl, Camillo Macone Coperarte, Corrado Rabbia FMTrasporti, Giuseppe Zingali Acoustics, Vincenzo Bifano, Giuliano Gubernari LEM srl, Fabrizio Emili Digital Solution, Antichi Vigneti Sculco, Carmelo Zavaglia Zavanet, Cantine Lavorata, Francesco Iaconis.