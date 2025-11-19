Hai dimenticato la password? Clicca qui
Premio Beppe Viola 2025: tutti i vincitori della 42^ edizione
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Premio Beppe Viola 2025: tutti i vincitori della 42^ edizione

La cerimonia della 42^ edizione del Premio Beppe Viola premia eccellenze di giornalismo, sport e impegno sociale: ecco tutti i protagonisti dell’evento romano.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 19 Novembre 2025
Roma - 19 nov 2025 (Prima Pagina News)

La cerimonia della 42^ edizione del Premio Beppe Viola premia eccellenze di giornalismo, sport e impegno sociale: ecco tutti i protagonisti dell’evento romano.

La 42^ edizione del prestigioso “Premio Beppe Viola”, evento di riferimento per la cultura sportiva italiana, si terrà il 24 novembre nel Salone d’Onore del CONI a Roma alle ore 17, confermandosi come appuntamento imperdibile per giornalisti, sportivi e personalità impegnate nell’inclusione e nella promozione dello sport come valore sociale.​

Fra i vincitori dell’edizione 2025 spiccano nomi di grande rilievo come il giornalista Alberto Rimedio, voce simbolo della telecronaca sportiva italiana, insieme a icone del calcio come Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter e ambasciatore di fair play, Alessio Romagnoli e Gianluca Mancini, pilastri della difesa italiana, e il carismatico ex calciatore Sebastiano Nela.​

L'evento premia anche l’impegno manageriale e sociale: fra i protagonisti di questa edizione ci sono Mauro Fusano, presidente del Guidonia, e Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone Calcio, riconosciuti per i loro successi nella promozione dello sport a livello territoriale.

Il premio sottolinea inoltre l’importanza delle donne nello sport e nella società: riconoscimenti per la giornalista Elisabetta Esposito, per Manuela Olivieri – fondatrice della Fondazione Mennea – e per Diana Bianchedi, Chief Strategy Officer di Milano-Cortina 2026.​

La kermesse, organizzata dall’Associazione Beppe Viola con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Roma e della FIGC, celebra non solo i successi sportivi ma anche i valori dell’inclusione, del benessere e della crescita sociale attraverso lo sport.

Condotta dalla giornalista Simona Rolandi e dal vicedirettore di Rai Sport Marco Lollobrigida, la serata prevede la consegna dei premi da parte di storiche figure come Bruno Molea e Raffaele Minichino, continuando una tradizione che unisce e valorizza la comunità sportiva nazionale.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Premio Beppe Viola
Prima Pagina News
sport
www.laltritaliaambiente.it

