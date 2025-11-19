Volpi (FdI): Con il “Piano Olivetti per la cultura” 2,4 milioni per le biblioteche di Roma e provincia

“Il Piano Olivetti per la Cultura, lanciato lo scorso dicembre, è partito da un consistente investimento per le biblioteche. All’interno del piano, infatti, sono ben 4522 le biblioteche su tutto il territorio nazionale che riceveranno i fondi previsti e di queste, 181 si trovano nella zona di Roma e Provincia per un investimento di quasi 2,4 milioni.

Questo progetto non è semplicemente un sostegno economico ai luoghi di cultura ma rappresenta anche un’opportunità per rinsaldare i legami tra le biblioteche e il tessuto sociale, consentendo di poter rinnovare questi importanti luoghi di aggregazione sociale.

Non solo, gli enti beneficiari si impegnano ad investire almeno il 10% dei fondi in editoria locale e ad organizzare almeno un evento al mese nel quale saranno presentati libri legati al proprio territorio.

Un’iniziativa, quindi, in linea con le molte altre intraprese dal Ministro Giuli e dal Governo Meloni che puntano alla valorizzazione del made in Italy e allo sviluppo dei piccoli comuni, dei borghi e delle aree interne”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia On. Andrea Volpi.

Di seguito i comuni della provincia di Roma beneficiari dei fondi:



Guidonia

Fiumicino

Pomezia

Tivoli

Velletri

Civitavecchia

Nettuno

Marino

Albano Laziale

Ladispoli

Monterotondo

Ciampino

Cerveteri

Fonte Nuova

Genzano di Roma

Mentana

Frascati

Palestrina

Colleferro

Anguillara Sabazia

Bracciano

Ariccia

Santa Marinella

Rocca di Papa

Fiano Romano

San Cesareo

Lanuvio

Lariano

Palombara Sabina

Monte Compatri

Rocca Priora

Campagnano di Roma

Cave

Capena

Riano

Rignano Flaminio

Subiaco

Monte Porzio Catone

Sacrofano

Manziana

Castel Madama

Labico

Gallicano nel Lazio

Genazzano

Trevignano Romano

Carpineto Romano

Colonna

Allumiere

San Vito Romano

Mazzano Romano

Nazzano

Roviano

Ciciliano

Monteflavio

Torrita Tiberina

Anticoli Corrado

Filacciano