Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 19:39
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Volpi (FdI): Con il “Piano Olivetti per la cultura” 2,4 milioni per le biblioteche di Roma e provincia
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Volpi (FdI): Con il “Piano Olivetti per la cultura” 2,4 milioni per le biblioteche di Roma e provincia

“Il Piano Olivetti per la Cultura, lanciato lo scorso dicembre, è partito da un consistente investimento per le biblioteche.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 19 Novembre 2025
Roma - 19 nov 2025 (Prima Pagina News)

“Il Piano Olivetti per la Cultura, lanciato lo scorso dicembre, è partito da un consistente investimento per le biblioteche.

“Il Piano Olivetti per la Cultura, lanciato lo scorso dicembre, è partito da un consistente investimento per le biblioteche. All’interno del piano, infatti, sono ben 4522 le biblioteche su tutto il territorio nazionale che riceveranno i fondi previsti e di queste, 181 si trovano nella zona di Roma e Provincia per un investimento di quasi 2,4 milioni.

Questo progetto non è semplicemente un sostegno economico ai luoghi di cultura ma rappresenta anche un’opportunità per rinsaldare i legami tra le biblioteche e il tessuto sociale, consentendo di poter rinnovare questi importanti luoghi di aggregazione sociale.

Non solo, gli enti beneficiari si impegnano ad investire almeno il 10% dei fondi in editoria locale e ad organizzare almeno un evento al mese nel quale saranno presentati libri legati al proprio territorio.

Un’iniziativa, quindi, in linea con le molte altre intraprese dal Ministro Giuli e dal Governo Meloni che puntano alla valorizzazione del made in Italy e allo sviluppo dei piccoli comuni, dei borghi e delle aree interne”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia On. Andrea Volpi.

Di seguito i comuni della provincia di Roma beneficiari dei fondi:

Guidonia
Fiumicino
Pomezia
Tivoli
Velletri
Civitavecchia
Nettuno
Marino
Albano Laziale
Ladispoli
Monterotondo
Ciampino
Cerveteri
Fonte Nuova
Genzano di Roma
Mentana
Frascati
Palestrina
Colleferro
Anguillara Sabazia
Bracciano
Ariccia
Santa Marinella
Rocca di Papa
Fiano Romano
San Cesareo
Lanuvio
Lariano
Palombara Sabina
Monte Compatri
Rocca Priora
Campagnano di Roma
Cave
Capena
Riano
Rignano Flaminio
Subiaco
Monte Porzio Catone
Sacrofano
Manziana
Castel Madama
Labico
Gallicano nel Lazio
Genazzano
Trevignano Romano
Carpineto Romano
Colonna
Allumiere
San Vito Romano
Mazzano Romano
Nazzano
Roviano
Ciciliano
Monteflavio
Torrita Tiberina
Anticoli Corrado
Filacciano


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Andrea Volpi
biblioteche
Piano Mattei per la cultura
PPN
Prima Pagina News
Roma
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it