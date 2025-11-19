Volpi (FdI): Con il “Piano Olivetti per la cultura” 2,4 milioni per le biblioteche di Roma e provincia

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
“Il Piano Olivetti per la Cultura, lanciato lo scorso dicembre, è partito da un consistente investimento per le biblioteche.
“Il Piano Olivetti per la Cultura, lanciato lo scorso dicembre, è partito da un consistente investimento per le biblioteche.
“Il Piano Olivetti per la Cultura, lanciato lo scorso dicembre, è partito da un consistente investimento per le biblioteche. All’interno del piano, infatti, sono ben 4522 le biblioteche su tutto il territorio nazionale che riceveranno i fondi previsti e di queste, 181 si trovano nella zona di Roma e Provincia per un investimento di quasi 2,4 milioni.
Questo progetto non è semplicemente un sostegno economico ai luoghi di cultura ma rappresenta anche un’opportunità per rinsaldare i legami tra le biblioteche e il tessuto sociale, consentendo di poter rinnovare questi importanti luoghi di aggregazione sociale.
Non solo, gli enti beneficiari si impegnano ad investire almeno il 10% dei fondi in editoria locale e ad organizzare almeno un evento al mese nel quale saranno presentati libri legati al proprio territorio.
Un’iniziativa, quindi, in linea con le molte altre intraprese dal Ministro Giuli e dal Governo Meloni che puntano alla valorizzazione del made in Italy e allo sviluppo dei piccoli comuni, dei borghi e delle aree interne”.
Così il deputato di Fratelli d’Italia On. Andrea Volpi.
Di seguito i comuni della provincia di Roma beneficiari dei fondi:
Guidonia
Fiumicino
Pomezia
Tivoli
Velletri
Civitavecchia
Nettuno
Marino
Albano Laziale
Ladispoli
Monterotondo
Ciampino
Cerveteri
Fonte Nuova
Genzano di Roma
Mentana
Frascati
Palestrina
Colleferro
Anguillara Sabazia
Bracciano
Ariccia
Santa Marinella
Rocca di Papa
Fiano Romano
San Cesareo
Lanuvio
Lariano
Palombara Sabina
Monte Compatri
Rocca Priora
Campagnano di Roma
Cave
Capena
Riano
Rignano Flaminio
Subiaco
Monte Porzio Catone
Sacrofano
Manziana
Castel Madama
Labico
Gallicano nel Lazio
Genazzano
Trevignano Romano
Carpineto Romano
Colonna
Allumiere
San Vito Romano
Mazzano Romano
Nazzano
Roviano
Ciciliano
Monteflavio
Torrita Tiberina
Anticoli Corrado
Filacciano