Premio Letterario Nazionale “Troccoli Magna Graecia” a Giusy Staropoli Calafati.

«Sono ben lieto» Scrive Martino Zuccaro, presidente del premio, nella lettera di comunicazione all'autrice «di comunicarLe che il Comitato organizzatore del Premio Letterario Nazionale “Troccoli Magna Graecia”, dopo aver attentamente vagliato le segnalazioni pervenute da illustri personalità del mondo culturale, accademico e artistico italiano, nonché le istanze dei singoli e la sua personale attività culturale, ha approntato una terna di finalisti nella quale figura anche Lei. Dopo una ulteriore, scrupolosa cernita il Comitato ha scelto la Sua persona quale vincitrice della XXXVI edizione del Premio, nella Sezione Saggistica».

«Il Premio Troccoli è il miglior riconoscimento che la Calabria avrebbe potuto darmi» commenta l’autrice. «Tanta gioia nel ricevere questa notizia. Un nuovo raggio di luce in questo tempo grigio» aggiunge «l’ulteriore spinta alla battaglia intrapresa da tempo, affinché gli scrittori calabresi del ‘900 vengano studiati nelle scuole italiane. Giuseppe Troccoli, è poeta-scrittore, e nasce a Lauropoli nel 1901. Grazie di cuore al Comitato tecnico-scientifico per avermi ritenuta meritevole di tale riconoscimento. Dedico questo premio ai miei figli. A tutti i giovani calabresi, ai quali mi auguro la Calabria voglia offrire loro l’occasione di formarsi attraverso lo studio a scuola della letteratura calabrese. Un diritto che non può più essergli negato.

Il premio Troccoli torna dopo due anni di fermo dovuto alla pandemia, con la 36^ edizione. L’obiettivo del Premio è promuovere e valorizzare la ricerca letteraria, storica e sociale di autori contemporanei, approfondire l’opera dello scrittore Giuseppe Troccoli allo scopo di onorarne la memoria e di garantirne la continuità nel ricordo del messaggio educativo, mettere in evidenza l’impegno e l’opera di personalità illustri, che svolgono la propria attività in campo letterario, universitario, artistico e giornalistico.

La premiazione è prevista per il prossimo 26 maggio, nel Teatro Comunale a Cassano all'Ionio (pn).