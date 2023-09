Presentate a Milano le cinque tappe della Corsa del Ricordo

Presentate oggi nella Sala Gonfalone della Regione Lombardia le cinque tappe della Corsa del Ricordo del Ricordo che si svolgeranno a Milano, Catania, Novara, San Felice Circeo e Trieste. Numerose le autorità presenti.Ha aperto i lavori Lara Magoni Sottosegretario allo sport della Regione Lombardia, poi la parola al campione Olimpico Abdon Pamich, uno degli emblemi dell’esodo fiumano, Roberto Cipolletti ideatore ed organizzatore della Corsa del Ricordo, Marco Contardi, Presidente dell’Asi Lombardia, Claudio Giraldi, dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e Riccardo Signori, vice presidente nazionale Unione Stampa Sportiva Italiana.In collegamento video il presidente di Asi Nazionale Claudio Barbaro che ha portato il saluto dell’ente organizzatore.In apertura di conferenza stampa è stato mandato un video emozionale con le testimonianze di personaggi del mondo giuliano dalmata e dei loro eredi. Sono intervenuti anche Angelo Musmeci, presidente Asi Catania e Ivan De Grandis Assessore allo Sport del Comune di Novara due città che ospiteranno la Corsa del Ricordo.La Corsa del Ricordo, nata a Roma dieci anni fa, da un’intuizione di Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) per ricordare attraverso lo sport, la tragedia delle foibe e l’esodo delle popolazioni italiane da Fiume, dall’Istria e dalla Dalmazia, ha travalicato i confini regionali e da settembre 2023 a febbraio 2024, si svolgerà in ben otto città italiane, da nord a sud, veicolando in maniera sempre più vigorosa il messaggio culturale per la quale è nata.Una crescita esponenziale e naturale alla quale hanno contribuito in maniera attiva l’Anvgd (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) e le amministrazioni dei comuni interessati all’evento che hanno fortemente voluto e sostenuto la manifestazione sul loro territorio.Una crescita esponenziale che ha avuto pubblici riconoscimenti che ha portato la Corsa del Ricordo ad essere presentata nelle edizioni precedenti al Senato della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi che ha anche corso nell’edizione di Roma, e di tante altre autorità sportive e politiche.In costante crescita anche il numero dei partecipanti nelle singole sedi. Un progetto articolato ed ambizioso che potrà ancora crescere e sedimentarsi in ogni angolo d’Italia nei prossimi anni.Un programma di eventi intenso, volto a mantenere l’attenzione sulla dolorosa pagina di storia non soltanto in occasione del Giorno del Ricordo, che ricorre il 10 febbraio di ogni anno (Legge 30 marzo 2004, n. 92), ma durante tutto l’anno, dando vita alla gara, nelle diverse sedi, nelle date prescelte da organizzatori e amministrazioni locali più aderenti alle esigenze organizzative, climatiche e logistiche delle singole città.Si inizierà da Milano e Catania domenica 17 settembre, appuntamento Novara e San Felice Circeo la domenica successiva, il 24 settembre, mentre il 5 novembre si correrà a Trieste nel tradizionale e suggestivo percorso intorno alla Foiba di Basovizza, uno dei luoghi simbolo della tragedia vissuta dagli italiani negli anni post bellici.A Roma, che festeggerà la sua undicesima edizione, San Vito dei Normanni (alla seconda edizione) e Verona la Corsa del Ricordo tornerà nel prossimo mese di febbraio, in concomitanza con le tante iniziative previste su tutto il territorio nazionale in occasione del giorno del Giorno del Ricordo.A Milano la gara si svolgerà su un suggestivo tracciato di 10 km intorno ai quattro laghi del Parco delle Cave nella zona ovest della città, con partenza alle 9.30 presso l’ingresso di via Cancano.A Catania si parte alle 9.30 da piazza Università per poi percorrere un circuito cittadino di 1,4 km (da ripetersi 6 volte per la gara competitiva – 8,4 km – e 2 per quella non competitiva – 2,8 km): via Etnea, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, piazza Cutelli, via Ventimiglia, via teatro Massimo, via Rapisardi, via di Sangiuliano, e ritorno, attraverso via Etnea, con arrivo in piazza Università.A Novara previsti due percorsi, nel cuore del Villaggio Dalmazia, uno di 10 km competitivo e uno di 5 km aperto a tutti con partenza alle ore 10.00 da Via Redipuglia dove è posta anche la linea del traguardo di entrambi i percorsi.A San Felice Circeo si parte alle 10.00 da Piazzale Cresci, la gara prevede una competitiva nazionale di km. 10 e una non competitiva di 5,0 km circa. La gara attraverserà il lungomare Circe- via Tiberio Imperatore- via Alcide de Gasperi - via del Pignolo - via Roma - via Montenero - via Monte Circeo - via Molella (5km) - via Terracina - strada provinciale Badino- via g. Castelli - viale Europa per tornare a concludersi in piazzale Cresci.A Trieste si tornerà sul collaudato e suggestivo percorso, con partenza ed arrivo nella Foiba di Basovizza. La partenza è fissata alle 9.30, si disputerà su un tracciato di circa 8 km, corrispondenti a due giri di un percorso disegnato completamente su sterrato.A Trieste, parallelamente alla Corsa del Ricordo si terrà anche “La Scuola in Corsa” evento riservato agli studenti delle scuole di Trieste dai 10 ai 14 anni. In questo caso il percorso ad anello intorno alla Foiba di Basovizza, il numero di giri e la distanza da percorrere dipenderanno dall’età dei partecipanti. L'iscrizione per gli studenti è il 15 settembre, mentre il loro ritrovo presso la Foiba di Basovizza è previsto alle ore 9.00 di domenica 17 settembre con partenza alle 10.00.Per le iscrizioni di ogni singola tappa consultare il link http://www.corsadelricordo.it/regolamenti-2023.Roma, Milano, San Vito Dei Normanni e Trieste hanno fatto da apripista lo scorso ottobre, e nel 203 la Corsa del Ricordo tornerà a dare vita ad una significativa iniziativa per porre l’accento sulla tematica legata alla violenza di genere e, più in generale, per dare risalto allo sport coniugato al femminile, troppo spesso svilito rispetto a quello maschile, la Corsa del Ricordo For Woman, una gara nella gara, riservata alle donne.L’evento, realizzato anche grazie al contributo del Dipartimento per lo sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà dedicato a Norma Cossetto, la studentessa italiana, istriana di un villaggio nel comune di Visignano, trucidata dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani.Previsti premi speciali per le atlete che si metteranno in maggior luce nel corso delle cinque gare che si svolgeranno a Milano, Trieste Novara, Catania e San Felice Circeo. Una speciale t-shirt, realizzata per l’occasione, sarà simbolicamente donata alle atlete.