Puglia, sanità, Bellomo (Lega): "Disastro è fallimento Pd, giusto sapere cosa pensa Decaro"

“Il disastro della sanità pugliese, con un debito di 250 milioni di euro, certifica in maniera plastica il fallimento del Pd in materia di sanità, e non solo. Gli sprechi e la cattiva gestione della sinistra sono colpe che ricadono drammaticamente sulla salute dei cittadini.

Sarebbe bello e giusto sapere cosa pensa di questo scempio Antonio Decaro, candidato governatore in pectore, che del Partito democratico è uno dei vertici palesi e occulti allo stesso tempo. Un leader che si nasconde soprattutto quando c’è da assumersi le proprie responsabilità. Come è accaduto in maniera evidente sulla vicenda delle aziende partecipate del Comune di Bari, delle quali aveva la delega, infiltrate pesantemente dalla mafia.

C’è un filo rosso, e di quale altro colore potrebbe essere, che lega il default della sanità pugliese alla brutta storia delle municipalizzate infiltrate dai clan. Ed è quello di governi locali totalmente incapaci di programmare, persi dietro le esibizioni da social e le chiacchiere a favore di telecamere compiacenti.

Esiste un “Codice Decaro” che è molto più ambiguo e pericoloso di quanto si possa credere, ammantato da una narrazione favolistica. È passata una settimana dal mio invito a un confronto pubblico per fare chiarezza sui legami tra la mafia e le aziende partecipate del comune di Bari all’epoca della sua amministrazione, ma l’ex sindaco continua a fare orecchie da mercante.

Evidentemente per lui è molto più semplice e conveniente, come sostiene un pentito ritenuto credibile su moltissime cose, incontrare personaggi di dubbia moralità, consanguinei di boss della criminalità organizzata, piuttosto che assumersi le sue responsabilità di fronte ai cittadini onesti di Bari. Scelga tempo e luogo, e finanche l’arbitro del confronto.

Decaro ha il dovere morale di accettare la sfida, anche in virtù di un consenso così ampio che nessun valore avrebbe in assenza di trasparenza e legalità. Più voti si hanno e più è necessario, direi quasi obbligatorio, rispondere delle proprie azioni. Lo ripeto ancora una volta: a Bari esiste solo un santo. Veniva dalla Turchia e non faceva l’ingegnere”.

Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera.