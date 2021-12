Quartu S. Elena (Ca): 50enne uccisa a coltellate, compagno cerca di suicidarsi

E' stato individuato dai Carabinieri il compagno della 50enne di origini rumene uccisa nella sua casa a Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano. L'uomo è stato rintracciato nelle campagne di Castiddas, nella Provincia del Sud Sardegna, e ha cercato di suicidarsi procurandosi coltellate.L'uomo è stato portato in ospedale. Verso di lui potrebbe scattare l'arresto per l'uccisione della donna, con la quale, da alcuni mesi, intratteneva una relazione turbolenta.Secondo quanto raccontato dai vicini, i due litigavano molto spesso e violentemente, e in alcuni casi si era reso necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine.