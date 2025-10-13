Hai dimenticato la password? Clicca qui
Lunedì 13 Ottobre 2025
Rai 2: torna "Lo Spaesato", l'Italia vista attraverso la comicità
a soli € 3,00
Il people comedy show condotto da Teo Mammucari torna da questa sera, alle ore 21.20.

Il people comedy show condotto da Teo Mammucari torna da questa sera, alle ore 21.20.

(Prima Pagina News)
Lunedì 13 Ottobre 2025
Roma - 13 ott 2025 (Prima Pagina News)

Il people comedy show condotto da Teo Mammucari torna da questa sera, alle ore 21.20.

Torna con la seconda stagione de “Lo Spaesato”, il people comedy show condotto da Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda ogni lunedì, da stasera alle 21.20 su Rai 2.

Sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia: su questi palchi, Teo Mammuccari approda dopo un viaggio alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni ormai perse nei ritmi frenetici delle grandi città.

La nuova stagione parte da Fuscaldo, in provincia di Cosenza, con una puntata davvero “piccante”: riuscirà Teo Mammucari a mangiare la ‘nduja calabrese dopo le parole di Gino, l’allevatore di maiali: “Teo ti avviso: se assaggi questa ‘nduja, muori”? Riuscirà a vendere più pizzette al peperoncino di Claudio il panettiere? Riuscirà a imparare la lingua occitana, importata nove secoli fa dalla Francia e parlata ancora oggi proprio qui, in Calabria?

Teo, inoltre, conoscerà i più accreditati rappresentanti della “Festa dei Matti”, scoprirà che cosa fa Babbo Natale in estate e ascolterà le più affascinanti leggende dei pescatori, che lo spingeranno ad “abbracciare” il mare più di quanto immaginava.

In questa nuova edizione, Teo non si limita a visitare i paesi, ma è alla ricerca del luogo perfetto in cui trasferirsi. Un paese dove ritrovare un senso di appartenenza, semplicità e comunità e dove la vita scorre al ritmo delle stagioni, delle feste di piazza e delle storie tramandate a voce.

Vagando per i piccoli paesi, Teo incontra gli abitanti, vive insieme a loro esperienze curiose, si cimenta nei loro mestieri, nelle loro tradizioni, conosce le loro storie e - attraverso il suo sguardo dissacrante e affettuoso – li trasforma nei personaggi di una grande commedia popolare. La cornice di questa avventura è la serata di stand-up comico nel teatro storico del paese, dove tutto prende forma. Gli abitanti si radunano in teatro per ascoltare Teo che racconta la sua esperienza, per guardare insieme a lui le clip di cui sono i protagonisti assoluti e per ridere dei suoi racconti.

Tra una risata e l’altra, la vera domanda è: sarà questo il paese giusto per iniziare una nuova vita?

Il programma è un adattamento di “Comedy on the edge”, uno dei formati comici più adattati in tutto il mondo. Il format originale è prodotto e creato dal broadcaster danese DR insieme al conduttore Jan Gintberg, distribuito in tutto il mondo da All Right Media.

“Lo Spaesato” è una produzione Stand by me per la Direzione Intrattenimento Prime Time. Condotto da Teo Mammucari. A cura di Francesco Sturlese. Scritto da Teo Mammucari, Manolo Bernardo, Svevo Tognalini, Andrea Cancellario, Carlo Aluffi, Anna Agata Evangelisti e con Sandro Mammucari. Produttrice esecutiva: Francesca Fredducci. Delegato Rai Cristina Ambrosi. Regia di Giampaolo Marconato e Daniele De Luca.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

