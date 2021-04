Regione Lazio: in merito alle notizie apparse sullo stato di salute del vicepresidente Cangemi

In merito a quanto apparso in data odierna su affaritaliani.it ed etrurianews.it è da specificare che il vicepresidente Cangemi non risulta essere malato.

Martedì 27 Aprile 2021

Martedì 27 Aprile 2021

In merito a quanto apparso in data odierna su affaritaliani.it ed etrurianews.it è da specificare che il vicepresidente Cangemi non risulta essere malato. Il vicepresidente aveva già comunicato la propria indisponibilità a partecipare alla seduta di Consiglio Regionale per motivi personali.



In concomitanza con l’indisposizione del vicepresidente Porrello, già assente ai lavori dello scorso lunedì 26 aprile, è stato deciso di procrastinare al giorno giovedì 29 aprile la seduta inizialmente calendarizzata per mercoledì 28.



