Regione Lazio: tavola rotonda e concerto per la Giornata delle Donne

"Una giornata per dibattere, per riflettere e per celebrare le donne, per agire e costruire un mondo sempre più vicino alle nostre istanze, necessità, ambizioni e aspirazioni.Una giornata, fortemente voluta da questa Giunta, che, attraverso relatori di eccezione e artisti di rilievo, sarà occasione per celebrare una ricorrenza mai rituale e sempre attuale".Così Simona Baldassarre, Assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, e Servizio civile della Regione Lazio, per presentare la kermesse organizzata dalla Regione Lazio per la Giornata Internazionale della Donna prevista per domani 8 marzo.Dalle ore 18.00, si svolgerà la tavola rotonda dal titolo "Donne: forza, coraggio e resilienza. Il testimone alle nuove generazioni", presso l'Auditorium Conciliazione, in Via della Conciliazione 4, Roma, che vedrà la partecipazione di molte figure di spicco del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. Figure come l'attrice e Presidente di "Vite Senza Paura", Maria Grazia Cucinotta; il Direttore del Corpo di Ballo del Teatro dell’ Opera di Roma, Eleonora Abbagnato; la cantante Noemi; la campionessa paraolimpica Ambra Sabatini, la Presidente del Telefono Rosa, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli ed il Magnifico Rettore de La Sapienza Antonella Polimeni.È inoltre prevista la presenza del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella.Alla tavola rotonda seguirà dalle ore 21:00 una grande serata di musica in cui si esibiranno Noemi, Federica Carta, e altri voci protagoniste del LazioSound Festival, come Matteo Guidobaldi e Lorenzo Luiselli. L'evento è a ingresso gratuito e libero, fino a esaurimento posti.